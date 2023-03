Prográmese para las Eliminatorias a Copa Mundo 2026: partidos y fechas

Las Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México ya tienen fechas y todo definido.

La competencia comenzará en septiembre de este 2023 y terminará en 2025. Así será el calendario completo:



Septiembre 2023

Fecha 1

Colombia vs. Venezuela

Uruguay vs. Chile

Brasil vs. Bolivia

Paraguay vs. Perú

Argentina vs. Ecuador



Fecha 2

Chile vs. Colombia

Perú vs. Brasil

Venezuela vs. Paraguay

Bolivia vs. Argentina

Ecuador vs. Chile



Octubre 2023

Fecha 3

Colombia vs. Uruguay

Brasil vs. Venezuela

Bolivia vs. Ecuador

Argentina vs. Paraguay

Chile vs. Perú



Fecha 4

Ecuador vs. Colombia

Paraguay vs. Bolivia

Uruguay vs. Brasil

Perú vs. Argentina

Venezuela vs. Chile



Noviembre 2023

Fecha 5

Colombia vs. Brasil

Venezuela vs. Ecuador

Bolivia vs. Perú

Argentina vs. Uruguay

Chile vs. Paraguay



Fecha 6

Paraguay vs. Colombia

Uruguay vs. Bolivia

Perú vs. Venezuela

Brasil vs. Argentina

Ecuador vs. Chile



Septiembre 2024

Fecha 7

Perú vs. Colombia

Uruguay vs. Paraguay

Brasil vs. Ecuador

Bolivia vs. Venezuela

Argentina vs. Chile



Fecha 8

Colombia vs. Argentina

Venezuela vs. Uruguay

Paraguay vs. Brasil

Chile vs. Bolivia

Ecuador vs. Perú



Octubre 2024

Fecha 9

Bolivia vs. Colombia

Perú vs. Uruguay

Venezuela vs. Argentina

Chile vs. Brasil

Ecuador vs. Paraguay



Fecha 10

Colombia vs. Chile

Uruguay vs. Ecuador

Brasil vs. Perú

Paraguay vs. Venezuela

Argentina vs. Bolivia



Noviembre 2024

Fecha 11

Uruguay vs. Colombia

Perú vs. Chile

Venezuela vs. Brasil

Paraguay vs. Argentina

Ecuador vs. Bolivia



Fecha 12

Colombia vs. Ecuador

Brasil vs. Uruguay

Bolivia vs. Paraguay

Argentina vs. Perú

Chile vs. Venezuela



Marzo 2025

Fecha 13

Brasil vs. Colombia

Uruguay vs. Argentina

Perú vs. Bolivia

Paraguay vs. Chile

Ecuador vs. Venezuela



Fecha 14

Colombia vs. Paraguay

Venezuela vs. Perú

Bolivia vs. Uruguay

Argentina vs. Brasil

Chile vs. Ecuador



Junio 2025

Fecha 15

Colombia vs. Perú

Venezuela vs. Bolivia

Paraguay vs. Uruguay

Chile vs. Argentina

Ecuador vs. Brasil



Fecha 16

Argentina vs. Colombia

Uruguay vs. Venezuela

Perú vs. Ecuador

Brasil vs. Paraguay

Bolivia vs. Chile



Septiembre 2025

Fecha 17

Colombia vs. Bolivia

Uruguay vs. Perú

Brasil vs. Chile

Paraguay vs. Ecuador

Argentina vs. Venezuela



Fecha 18

Venezuela vs. Colombia

Perú vs. Paraguay

Bolivia vs. Brasil

Chile vs. Uruguay

Ecuador vs. Argentina