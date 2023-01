¿Por qué no hay rueda de prensa en el Sudamericano Sub-20?

Este jueves, arrancó la trigésima edición Campeonato Sudamericano Sub-20, que se realiza en Colombia y tuvo los partidos del grupo A, donde Brasil venció 3-0 a Perú y Colombia y Paraguay empataron a un gol, ambos en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.



Pero la novedad más grande que se encontró la prensa colombiana y la internacional que llegó hasta la capital vallecaucana, fue la no realización de la conferencia de prensa posterior a los compromisos. Algo que por lo general pasa en cualquier torneo de fútbol profesional, y es la oportunidad para conocer las opiniones y sensaciones de los deportistas al finalizar cada encuentro.





Muchos de los presentes en la tarde-noche del estadio sanfernandino, no entienden, cómo un torneo tan prestigioso e importante a nivel continental y mundial, no tenga la habitual conferencia de prensa post partido y que solamente las tendrá, al finalizar los partidos de la última jornada de la fase dos, cuando finaliza el torneo.



Esto hace que muchos medios de comunicación, que no pueden conseguir algunos de los limitados cupos de la zona mixta, se queden sin alguna declaración, afectando especialmente a los que vienen desde muy lejos y hacen un gran esfuerzo para poder cubrirlo. Cuando el torneo necesita la visibilidad de los medios de comunicación.



Redacción Futbolred