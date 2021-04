Público en Múnich, ajustes de sedes y más novedades en Euro 2021

La UEFA ha anunciado unos ajustes en la Euro 2021, que debió aplazarse un año por la pandemia del coronavirus covid-19 y que ahora, a menos de dos meses del inicio, sigue requiriendo modificaciones.

Primero, se confirmó que los cuatro partidos de la UEFA EURO 2020 en Múnich podrán acoger a un mínimo de 14.500 espectadores, por lo cual la ciudad alemana será sede anfitriona del campeonato.



Además, los cuatro partidos previstos inicialmente en Bilbao se trasladarán al Estadio La Cartuja en Sevilla y los tres partidos del Grupo E, inicialmente previstos en Dublín, se reubicarán en el Saint Petersburg Stadium, que ya acoge tres partidos del Grupo B y uno de cuartos de final.



Otra de las novedades es que el partido de octavos de final previsto inicialmente en Dublín se trasladará al Wembley Stadium de Londres.



Precisamente, la noticia se celebró en Inglaterra, donde ahora los dirigidos por Gareth Southgate podrían jugar seis de sus siete juegos potenciales en Wembley.



Inglaterra debía jugar en los octavos de final, contra el subcampeón del grupo que incluye a Francia, Portugal y Alemania, en Dublín, si terminaba primero del grupo D con Croacia, Escocia y la República Checa. Ahora lo hará en Londres.



Significa que, si Inglaterra puede ser primero de su zona, su camino hacia la final sería completamente en Wembley, excepto en un partido de octavos de final en Roma el 3 de julio.



El detalle no deja de ser interesante para la realización de la Copa América en Colombia, donde se ha generado mucha polémica por la posibilidad de llevar a la selección local por Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá. En el primer mundo, la elección de las selecciones es mantenerse en una sola ciudad y limitar desplazamientos, no solo para evitar desgaste de viajes sino, especialmente, por motivos de bioseguridad en el marco de la pandemia. No sobraría tomar nota...