La 'disculpa' del presidente de la Federación Francesa: ¿Es sincera?

El sábado 7 de enero, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) oficializó la continuidad de Didier Deschamps en la dirección técnica de la selección de Francia para lo que viene. Deschamps recibió el respaldo, un portazo para Zinedine Zidane que solo tiene cabeza para aceptar a los galos, pues el domingo 8 del mismo mes, rechazó al combinado de Estados Unidos.



Zinedine Zidane se ganó las críticas inmerecidas por parte del presidente de la FFF, Noël Le Graët quien dio unas declaraciones airadas mencionando que nunca fue opción contar con el ex Real Madrid en la dirección técnica y que si hubiese llamado a los despachos del ente, no le hubiese contestado. Jugadores históricos del combinado nacional, así como futbolistas actuales defendieron a Zidane.

"Zidane es Francia, no se le puede faltar al respeto a la leyenda", fueron las palabras de Kylian Mbappé por el fuerte mensaje que envió Noël Le Graët con respecto al futuro de Zinedine Zidane. Sumado a Kylian, Djorkaeff, Franck Ribéry, Djibril Cissé, y hasta la ministra del deporte, Amélie Oudéa-Castera respaldaron al exjugador y ahora director técnico campeón del mundo en 1998.



Amélie Oudéa-Castera envió un mensaje lamentando los hechos y disculpándose en nombre del deporte francés, una situación que dejó a Noël le Graët mucho más en evidencia y que terminó con una 'disculpa' del presidente de la FFF. ¿Sincera u obligada, o solo para apaciguar la polémica? El punto es que Le Graët apareció con el siguiente mensaje, "estos torpes comentarios han creado un malentendido. Me gustaría disculparme personalmente por estos comentarios que no reflejan en absoluto mis pensamientos, ni mi consideración por el jugador que fue y el entrenador en el que se ha convertido".



Por su parte, el Real Madrid también entró en la discusión respaldando a Zinedine Zidane con un comunicado que decía, "el Real Madrid C.F. lamenta las desafortunadas declaraciones efectuadas por el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Le Graët, sobre Zinedine Zidane, una de las más grandes leyendas del deporte mundial". Pese a las 'excusas' de Le Graët, la polémica se destapó y continuará dando de qué hablar en próximos días.