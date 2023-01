La FIFA respalda a Nicolás Gallo: tendrá protagonismo en otro torneo

Ya en el 2023, y después de un Mundial de Qatar 2022, en el que la FIFA depositó la confianza en solo un representante de Colombia en el certamen mundialista como lo es Nicolás Gallo en la parte del VAR, la organización mundial del fútbol volvió a respaldar al polémico colombiano que tuvo actuaciones discutidas en la Liga BetPlay 2022-II al ratificar un penalti inexistente por una presunta mano de un jugador del Deportivo Pereira vs Atlético Nacional y pese a ello, estuvo en la Copa del Mundo donde en su primer partido también sembró dudas.



Un claro penalti para Canadá contra Bélgica y desde arriba en la video asistencia arbitral, para Nicolás Gallo no era y le comunicó al juez central que no debió mirarse. Un pisotón claro de Axel Witsel a Richie Laryea, pero dieron continuidad.

Ahora, con el Mundial Femenino que se celebrará en los meses de julio y agosto en Australia y Nueva Zelanda, Nicolás Gallo volverá a ser parte de la video asistencia para este certamen mundialista en la que irá Colombia compartiendo grupo con Marruecos, Alemania y Corea del Sur. Además de Nicolás, estará Mary Blanco como asistente. La FIFA notificó quiénes compondrán las ternas arbitrales durante la cita orbital y Gallo y Blanco serán los representantes del país cafetero.



Por medio de un comunicado expedido por la FIFA, mencionaron que, “tras valorar la calidad de su trabajo y el rendimiento mostrado en torneos de la FIFA, así como en otras competiciones nacionales e internacionales de los últimos años, en estrecha colaboración con las seis confederaciones se han escogido 33 árbitras, 55 árbitras asistentes y 19 miembros del equipo arbitral de vídeo, que formarán el FIFA Team One. Además, por primera vez en la historia de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, se han seleccionado seis mujeres para integrar el equipo arbitral de vídeo”. Sin duda alguna, por los lados de Nicolás Gallo, es una decisión que siempre cuenta con el respaldo de la organización, pero siempre se ve protagonista de una acción polémica. Mientras que Mary Blanco tiene mucho recorrido en torneos como asistente por las bandas y no ha tenido unas actuaciones tan discutidas.