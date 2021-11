¡Problemas con Brasil! Su estrella no estará contra Argentina

Brasil se prepara para enfrentar a Argentina, en una nueva edición del superclásico sudamericano. Sin embargo, no podrán contar con su figura, pues su gambeta es una opción para ir al ataque y sacar de casillas a sus rivales, provocando tarjetas por montones. Neymar será baja contra la albiceleste.



Así lo comunicó la Confederación Brasileña de Fútbol “Después del entrenamiento de esta mañana, Neymar se quejó de dolores en los aductores y muslo izquierdo. Debido a que no se le pudo realizar exámenes complementarios, el staff técnico decidió preservar al jugador, que no viajará con la delegación a San Juan.



De acuerdo a información de Globoesporte, la clasificación ya asegurada, puede permitir no arriesgar al jugador, teniendo en cuenta que la próxima semana tendrá que disputar los juegos decisivos de la fase de grupos de la Champions League.



Ante esto, el brasileño retornará lo más pronto posible a Francia, para adelantar su recuperación y determinar si tendrá algún tiempo de incapacidad.