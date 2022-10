Neymar se confesó y no quiere menos: 'ganarlo todo con PSG y Brasil'

El brasileño Neymar se refirió a su brillante temporada y al deseo que tiene de conquista el Mundial de Qatar con Brasil, en medio de una charla con París Saint-Germain TV. 'Ney' ha marcado 8 goles y 7 asistencias en la Ligue 1, además de un tanto en Champions y dos más Supercopa de Francia. Un brillante inicio de temporada que espera redondear con la 'canarinha'.

"Dentro y fuera de la cancha, soy alguien que haría cualquier cosa para ayudar a mis compañeros, para ganar. Trato de ayudar a mis compañeros lo mejor que puedo", mencionó el '10' brasileño destacando que los años lo han mejorado. "No creo que haya un nuevo Neymar. Creo que las cosas simplemente cayeron en su lugar, me siento un jugador más completo".



Neymar no descuida su gran objetivo con PSG y es el de conquistar la próxima UEFA Champions League. "Estoy seguro que pronto estará en París. Sabemos que hay grandes jugadores, grandes equipos y hay momentos en los partidos en los que hay que sufrir. Entonces, para ganar hay que aprender a sufrir. Así que es bueno que esté sucediendo ahora, porque así es como nos preparamos para las etapas finales".



Finalmente, el jugador de la Selección de Brasil se visualiza en Qatar, cuando resta poco más de un mes para el inicio del torneo mundial. "El objetivo este año es ganarlo todo con París y con Brasil. Se acerca un Mundial y sabemos lo difícil que es. Tengo el gran sueño de ganarlo".