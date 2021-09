Neymar se cansa de las burlas: '¿qué debo hacer para que me respeten?'

Neymar Jr está molesto. De hecho está harto. Los chistes sobre su estado físico y los memes lo tienen cansado, básicamente porque dejan en segundo plano lo que quisiera que se diga en Brasil, que es su buen rendimiento con la selección nacional.

Y es que Brasil cabalga en las Eliminatorias y, con un partido menos, suma 24 unidades, muy cerca ya de la clasificación al Mundial de Catar 2022, gracias a la última victoria contra Perú, por 2-0, con gol del propio Neymar Jr.



Y a pesar de esas buenas noticias, Neymar no celebró: “No sé más lo que tengo que hacer para que la gente me respete, esto se ha convertido en algo normal que viene desde hace mucho tiempo... son periodistas, comentaristas y otros. A veces ni me gusta dar más entrevistas, pero creo que ha llegado un momento importante para que aparezca porque estoy sufriendo todo tipo de faltas de respeto”, declaró en charla con Red Globo.



Y a manera de burla, en su cuenta de Twitter escribió: 'Gordinho está on fire'.

Gordinho tá ON 🔥🤣 … pic.twitter.com/P7KWOpIYO2 — Neymar Jr (@neymarjr) September 10, 2021

El atacante llegó a 69 goles con Brasil, lo cual lo deja a 8 de Pelé y a 10 de Lionel Messi, quien anotó un hat-trick frente a Bolivia en la última fecha.



“Si todo camina bien acabaré teniendo el honor de pasar a Pelé”, concluyó Ney, quien apuntará después a su gran amigo y compañero en PSG.



En Instagram escribió “mayor artillero brasileño de las Eliminatorias y mayor asistente”, con una imagen de él de fondo sosteniendo la histórica camiseta número 10.