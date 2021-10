No insistan: Neymar anuncia que seguirá de fiesta ¡y no nos invitará!

Neymar, delantero brasileño del París Saint-Germain, aseguró que sólo sale de fiesta cuando puede y no tiene compromisos deportivos al día siguiente, y pidió que se le juzgue únicamente por su desempeño dentro del campo.



"Hablo de respeto porque la gente dice: 'Ah, Neymar no se cuida, Neymar es esto, Neymar es aquello'. ¿Cómo uno va a estar 12 años en la cima sin cuidarse? Nadie consigue eso", aseveró el atacante en un entrevista al canal de 'YouTube' Fui Clear difundida este jueves.



"Sé cuidarme, tengo un fisioterapeuta y un preparador físico prácticamente 24 horas conmigo, ¿para qué? ¿para nada?", preguntó irónicamente. La estrella de la canarinha se quejó de que cada vez que le ven en una fiesta y conoce a alguien "muy famoso" digan de él que es "un fiestero" y que no puede salir por su condición de futbolista de elite, algo que rechazó de plano.



"Salgo cuando puedo. Salgo cuando es posible, cuando sé que no voy a entrenar al día siguiente. No voy a dejar de hacer nada. (...) ¿Cuál es el problema?", se preguntó. "Tienes que juzgarme por lo que hago dentro del campo, ahí permito que hables, pero de lo que hago fuera....", completó dirigiéndose a sus críticos, que en este inicio de temporada le han acusado de estar en baja forma.



Por otro lado, Neymar dijo que sobre el terreno de juego quiere "ganar de cualquier forma", aunque admitió que comete errores. "Ya me equivoqué mucho más, si pudiera cambiar algunas cosas, obvio que tomaría otras actitudes. Pero la madurez va llegando, no quiere decir que con 30 años esté prácticamente perfecto, maduro", expresó. Asimismo, manifestó que está "bien" y "feliz" en el conjunto parisino: "Tenemos un gran equipo y podemos llegar muy lejos".



Sin embargo, incidió en la necesidad de "jugar juntos" y en "esforzarse el uno por el otro" porque de lo contrario no se cumplirán las expectativas generadas con una plantilla que cuenta con otras grandes estrellas del panorama mundial como el francés Kylian Mbappé o el argentino Lionel Messi. "Estamos conociéndonos cada vez mejor y tenemos todos para hacer una gran temporada y conquistar títulos", comentó.



La estrella de la selección brasileña también analizó la evolución de alguno de los jóvenes valores de su país, entre los que destacan dos futbolistas del Real Madrid: "Tenemos jóvenes nuevos ahora en la selección, como Vinícius y Rodrygo, que son dos jugadores que pueden crecer mucho más todavía". Neymar citó a los dos jóvenes extremos, que se han asentado en el once titular del conjunto merengue en este inicio de temporada, como ejemplo de que "Brasil es un país que genera muchos jugadores buenos".



Sobre las comparaciones entre la generación actual, criticada por su falta de creatividad y fantasía en la selección, y otras anteriores más exitosas, Neymar dijo que el "fútbol ha cambiado mucho" y que hoy "los jugadores tienen perfiles diferentes". "Tenemos buenos jugadores que son 'top' en Europa, pero son de un perfil diferente a lo que teníamos antiguamente. No se puede comparar, aunque el fútbol está hecho de comparaciones", lamentó.



"Si juegas bonito y pierdes, te van a exigir la victoria. Si juegas bien y ganas con lo básico, el personal te pide jugar bonito. No es posible agradar a todos", añadió.



Sobre el Mundial de Catar 2022, Neymar manifestó que Brasil "tiene un buen equipo y un buen entrenador" (Tite) y que el grupo se está preparando "cada vez más". "Creo que esta será una Copa para sorprender, sabemos lo difícil que es ganar una. Es mi mayor sueño", expresó el 10.



Brasil está a un paso de cerrar su clasificación matemática para Catar 2022, pues es líder destacado de las eliminatorias suramericanas con 31 puntos en 11 partidos jugados, quince más que Colombia, que ocupa la cuarta posición, último lugar de acceso directo para el Mundial.