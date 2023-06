¿Néstor Lorenzo debió escuchar a Scaloni? Así explicó su convocatoria

La ausencia de Franco Armani en la convocatoria de Argentina para los amistosos de junio tienen una razón de peso, según el seleccionador Lionel Scaloni. Evitó convocar a jugadores de la liga local porque habrá fecha y sus clubes los necesitan. El entrenador también se refirió a los desplazamientos pues jugarán en Asia.



En el caso de Armani, River Plate jugará el 12 de junio ante Banfield y la semana del 19 al 22 (fecha por definir) también tendrán acción por la Liga de Argentina. Scaloni no quiso desarmar a los equipos locales y prefirió utilizar a los jugadores que ya terminaron temporada.

"Franco no está sinceramente porque es un viaje en el que llegaría justo para el primer partido y dos días después jugamos en Indonesia. De hecho, no viene ningún jugador del fútbol argentino que pudimos haber venido también porque tienen fecha. River incluso va a jugar el 12. No tiene mucho sentido traerlo", declaró.



Scaloni recalcó que la ausencia de Armani se dio pensando en sus compromisos con River Plate y no porque haya salido de sus planes en la Selección. "Lo conozco muy bien y sé lo que puede dar él, y para nada está fuera de la Selección, salvo que él me diga lo contrario. Los jugadores van a estar hasta que me digan; el recambio ya sabemos como funciona", agregó.