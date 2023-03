Nacho y la indirecta a Luis Enrique: ‘No vine por otros motivos’

El 15 de octubre de 2018 fue el último partido de los 22 partidos que Nacho Fernández ha disputado como internacional. Desde ese día perdió la confianza de Luis Enrique Martínez y pasados cuatro años regresa a la selección con la llegada de Luis de la Fuente, con la frustración de haberse perdido torneos y partidos importantes.



Aseguró Nacho que perdió la confianza de Luis Enrique "por otros motivos", una frase que posteriormente aclaró al darse cuenta de la repercusión que podía tener el reproche.

"Siempre he trabajado para poder venir aquí, estoy en los mejores años de mi carrera, lo estoy demostrando en mi club pero venir a la selección no es fácil, la competencia es muy grande. Vengo con máxima ilusión. Con Luis Enrique tuve la oportunidad de venir y por otros motivos dejé de hacerlo. No pasa nada porque esto es fútbol y es cuestión de gustos. Eso es pasado, pienso en el presente y estoy la ilusión de un niño pequeño", afirmó en primera instancia.



Cuando fue repreguntado quiso dejar claro que entiende que las razones eran meramente deportivas, aunque no tuvo explicación alguna del por entonces seleccionador. "Los motivos eran deportivos que yo sepa, nunca he hablado con Luis Enrique, solo cuando vine a jugar con él. No quiero crear nada, no me ha llegado nada de ningún lado e imagino que fue deportivo porque nunca he tenido un problema con él y con ningún entrenador", aclaró.



Cuando tuvo continuidad en el Real Madrid y un buen rendimiento, Nacho sintió que merecía la llamada de la selección: "Lógicamente estos dos o tres últimos años que he estado a un nivel muy bueno me veía capaz de estar en la selección, pero hay jugadores muy buenos y un seleccionador que tiene unos gustos".



"A veces tuve la suerte de venir, otras no, y por circunstancias dejé de venir. Alguna vez pensé en que me habría encantado estar en más partidos pero el fútbol nunca depende de uno mismo", añadió.



"No me gusta estar metido en el lío, lo único que intento es rendir con mi equipo, sentirme importante, a nivel personal tenía la esperanza de haber vuelto con Luis Enrique pero son decisiones de seleccionador en las que no me puedo meter. Es una pena porque cuando estuve muy a gusto con él", agregó.



Ahora, regresa con "máxima ilusión" y sintiendo la llamada de Luis de la Fuente como "un reconocimiento al trabajo" de sus últimas temporadas. Confesó que está "con la misma ilusión que el primer día" pero sorprendido por ver que es uno de los mayores por edad de todo el grupo. "Sobre todo me ha sorprendido que ya soy de los mayores y se me hace raro estar rodeado de tanta gente joven. Eso es muy bueno para la selección porque significa que tienen mucho futuro por delante", valoró.



"TENEMOS JUGADORES PARA COMPETIR POR TODO" Tras los primeros contactos con el nuevo seleccionador, Nacho elogió a De la Fuente y hasta lo comparó con Carlo Ancelotti: "Es muy cercano y cariñoso con todos los jugadores desde el primer momento. Yo no lo conocía hasta que llegué el lunes, me habían comentado cómo era y no se han equivocado en nada. Es muy del perfil de mi entrenador en el Real Madrid, cercano, te da cariño y confianza al jugador que es muy importante".



"Le he visto la ilusión y la confianza que tiene en todos los que estamos aquí y en la selección española. Viene con mucha ilusión de hacer las cosas bien, con ganas de ganar cosas importantes que hace que el equipo se conecte. Con estos jugadores tenemos una selección para competir por todo", apuntó.



Reflexionó Nacho sobre los grandes cambios de la selección española recordando su primera llamada: "Siempre hay un nivel increíble. Yo llegué cuando estaban Iniesta, Fábregas o Ramos, habían vivido la época dorada del fútbol español que fue increíble. Ahora tenemos una selección diferente, muy joven, con una ilusión tremenda de conseguir cosas importantes".



Entre los jóvenes, Nacho fue preguntado por los barcelonistas Gavi, con quien dijo no tendrá ninguna secuela las polémicas del último clásico, y Balde. Ve a ambos con mucho potencial para el presente y el futuro. "Los veo bien, como todos los jóvenes, con muchísima proyección. Son jugadores que ya se han consolidado en un club como el Barcelona que es muy complicado. Contentos de tenerlos en la selección porque nos puedan ayudar y con mucho futuro por delante", dijo.



"No he hablado nada con Gavi de ese tema. Es un clásico, hay patadas, peleas, tarjetas, roces, pero es fútbol, no hay que darle mucha más vueltas. Ahora estamos aquí todos juntos y el objetivo es ganar con la selección. Cuandoe sto pase volverá a pasar lo mismo en el clásico. Gavi y Dani (Ceballos) son buenos chavales y todo se queda en el campo", señaló.



Por último, valoró la ausencia de Erling Haaland en Noruega el sábado en La Rosaleda en el primer partido de clasificación a la Eurocopa 2024: "A nivel defensivo viene bien que no esté pero siempre es bonito enfrentarse a los mejores jugadores".



"Haaland es una bestia corriendo a la espalda, hay que estar muy pendiente de él, pero tienen delanteros muy fuertes que juegan además en nuestra Liga que son muy fuertes y van bien de cabeza. Jugamos en casa y tenemos que hacer un gran partido", sentenció.



