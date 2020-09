De ser la gran promesa española a buscar lugar en selección africana

El futbolista hispano-marroquí Munir El Haddadi, que hasta ahora estaba sujeto a la selección española por haber jugado durante unos pocos minutos en un partido con la Roja en 2014, puede ya cambiar de nacionalidad deportiva y vestir los colores de los Leones del Atlas.



El congreso anual de la FIFA reunido en Zurich por videoconferencia decidió modificar la regla anterior y flexibilizar las condiciones en las que un jugador con dos pasaportes pueda cambiar de nacionalidad deportiva, según recoge el portal marroquí le360.ma.



Munir, de madre española y de padre rifeño (de Alhucemas), nunca ocultó sus deseos de jugar con el conjunto de su patria paterna, pero se sentía "rehén" de la selección española, con la que no había vuelto a jugar después de ese único partido en 2014, cuando fue seleccionado por Vicente del Bosque.



Recientemente, Munir habló con el diario marroquí Al Ajbar, al que declaró: "Comparto muchas cosas con mis compañeros marroquíes, sobre todo nuestra cultura y tradiciones, y es esto lo que me anima a continuar luchando para jugar con la selección (marroquí)".



La última vez en que tuvo ocasión de pronunciarse sobre su nacionalidad fue el 23 de agosto, cuando se fotografió con la bandera de Marruecos y la bandera "amazigh" (bereber) con los otros dos jugadores marroquíes del Sevilla, Yassin Bounou y Youssef En-nesyri, tras ganar el conjunto hispalense la Liga Europa.



En la celebración posterior a la victoria, Munir no se desprendió en ningún momento de la bandera bereber, hasta el punto de que llamó la atención de muchos aficionados en España, que desconocían el significado de esta bandera, común a todos los bereberes del norte de África.



Munir, que tiene ahora 25 años, nació en Madrid pero llegó al fútbol profesional cuando fichó por el Barcelona en 2014, club en el que estuvo dos años hasta ser cedido al Valencia por tres temporadas. En 2019, el Barcelona vendió a Munir al Sevilla, una operación que según algunos medios reportó al club catalán tres millones de euros; su contrato con el Sevilla está vigente hasta 2023.



