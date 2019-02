¿Hay que apostarles?: las selecciones favoritas para el Mundial Sub 20

El Mundial Sub 20 ya tiene todo listo para empezar tras el sorteo que tuvo este domingo. El torneo iniciará el 23 de mayo y finalizará el 15 de junio, día que se conocerá el campeón del torneo, que se disputa en Polonia.

Dos de las favoritas en el papel, no pudieron clasificar al torneo. La primera es Brasil, que quedó eliminada en el clasificatorio de Suramerica, siendo quinta, por debajo de Colombia. Y la segunda es Inglaterra, selección que viene de ser la última campeona del torneo, pues levantó la copa en 2017, pero no logró clasificar a Polonia.



Ahora, en las 24 selecciones que están presentes en el Mundial, Portugal, Argentina y Francia se llevan las miradas para quedarse con el torneo. El equipo suramericano viene de ser segundo en la clasificación y, además, tiene 5 copas Sub 20 en su palmarés.



Portugal, de las más fuertes. Desde 2011, que se jugó en Colombia, el equipo europeo quedó subcampeón del torneo y, de 2013 a 2017, estuvo en octavos y cuartos de final. Ahora, en la clasificación quedó segunda en el grupo A. Y, además, ha sido campeona en 2 oportunidades.



Argentina y Portugal comparten un difícil grupo, el F, con Suráfrica y Corea.