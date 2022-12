El espectacular nombre que baraja Portugal: banquillo a la expectativa

Una Eurocopa que se queda pequeña a los grandes nombres y al recorrido que siempre ha tenido Portugal. Fernando Santos tomó las riendas del combinado nacional en 2014 y de ese momento hasta la fecha, no ha logrado dejar buenas sensaciones en los Mundiales. Con solo un título, Santos se despedirá de la selección tras quedar eliminado por Marruecos en los cuartos de final.

Tras la salida prematura para muchos de la Copa del Mundo de Qatar 2022, ya se empiezan a barajar nombres en el banquillo. Quien sustituya a Fernando Santos tendrá que decidir la continuidad o no de Cristiano Ronaldo, pues dejó un revolcón con Santos en el combinado nacional, muy criticado por sus últimas actitudes en lo dejado en territorio qatarí.



El diario portugués, A Bola menciona que Fernando Santos no continuará en la dirección técnica de Portugal y ahí empiezan a barajar cartas desde la Federación Portuguesa de Fútbol. ¿Extranjero o local? Pues todos los nombres que se piensan son de Portugal, entre ellos, el ‘Special One’ José Mourinho que toma cada vez más fuerza. Mou, que siempre ha estado en clubes tendría la oportunidad de tener su primera aventura en selecciones nacionales, y qué mejor que sea dirigiendo a su país.



Además de José Mourinho, también se habla de Bruno Lage, de los nuevos que poco a poco están saliendo a la dirección técnica solo con pasos por Benfica y Wolverhampton, y un hombre lleno de experiencia como lo es Paulo Fonseca quien ha tomado riendas como equipos portugueses, Shakhtar Donetsk, Roma y actualmente en el Lille de Francia.



Para quien llegue, saben que tiene en sus manos las decisiones de la continuidad de varios jugadores como Joao Félix que no vive el mejor momento en el Atlético de Madrid y de Cristiano Ronaldo que por ahora no tiene club y espera concretar su vinculación a algún equipo pronto. Fernando Santos disfrutó de la experiencia de Pepe, y su sustituto no podrá contar el zaguero central quien ya va de salida a sus casi 40 años.