¿‘Dibu’ cambia las opiniones? La curiosidad que no se vio en la final

Argentina tuvo que jugar dos tandas de penaltis durante el Mundial. Uno contra Países Bajos, recordando el pase a la final de la Copa del Mundo de 2014 cuando los superó en dicha instancia, y ahora, la historia se repitió en los cuartos de final. Sin embargo, ante Francia en el partido por el título, también tuvo que definir su suerte en ese punto que todos quieren evitar. Una ruleta rusa en las ejecuciones que acompañaron a la albiceleste a lograr el trofeo orbital.

Emiliano Martínez se ha convertido en un anti-penalti completo. La historia empezó en 2021 cuando enfrentaron a Colombia en las semifinales de la Copa América y le atajó los lanzamientos a Dávinson Sánchez, Yerry Mina y a Edwin Cardona. Luego, Países Bajos vivió lo mismo que los colombianos en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, y ahora, el último antecedente fue Francia y Kingsley Coman, quien se topó con el guardameta.



Pero, Emiliano Martínez habló como todo un capitán, era el de la experiencia en las instancias desde los once metros y como el referente y el dueño de quedarse con el título, por lo menos desde el arco argentino, apareció en el momento indicado y en el mejor para Argentina y para el mismo ‘Dibu’. Sin duda alguna, el guardameta es de esos que es de amores y odios. Con la celebración airada se notó lo pasado que puede ser en algunas circunstancias. Pero, en estas instancias, se crece mucho más.



No solo en su labor de guardameta, pues también analizó al arquero Hugo Lloris, tanto que cuando atajó el penalti de Kingsley Coman, llegó el turno de Paulo Dybala a ejecutar. El jugador de la Roma es especialista para estos lanzamientos, pues es el que habitualmente cobra en el cuadro italiano. Dybala sabía que cuando entró en al campo de juego era para encargarse de patear una pena máxima.



Paulo Dybala se sinceró manteniendo lo siguiente, “cuando entré, sabía que era para los penales. Tenía pensado cruzarla”, referenció de cuando le entregaron la pelota para ejecutar el segundo para Argentina. No obstante, nada de nervios y Emiliano Martínez se encargó de aconsejarlo después de parar el cobro de Kingsley Coman. “’Dibu’ me dijo que después de que ellos erren me convenía patear al medio porque el arquero se tiraba siempre. Por suerte le hice caso”, señaló Dybala.



Y claro, Emiliano Martínez del Aston Villa le ha tocado medirse en varias ocasiones a Hugo Lloris. Lo conoce a la perfección y sirvió, no solo para atajar el penalti de Francia, sino como consejero para hacer la diferencia. Un líder en todo espacio de la cancha.