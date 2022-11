El lío que tiene a Queiroz en ascuas para Catar: fútbol vs política

Carlos Queiroz no clasificó al Mundial de Catar con Colombia, tampoco lo hizo con Egipto, pero sí lo hará con Irán. Al menos, por ahora.

El portugués llegó de emergencia al equipo que dirigió en el pasado y que ya tenía cupo mundialista, pero de repente ha ido encontrando problemas que curiosamente no tienen que ver con el fútbol.



Este domingo se esperaba la rueda de prensa del DT en la que anunciaría a sus 26 convocados, pero repentinamente se canceló sin explicaciones oficiales. ¿Qué pasó?







برپاخیز، برای زن زندگی آزادی



دانشگاه شریف، سه شنبه ۱۷ آبان pic.twitter.com/ENp4qLT0Bh — انجمن اسلامی شریف (@AnjomanSUT) November 8, 2022

Hay que buscar las razones en una revuelta social que afecta a Irán, país donde no se les permite a las mujeres que asisten a la universidad el uso de los mismos comedores de los hombres. La segregación ha causado violentas protestas que dejan cerca de 300 muertos y cierres parciales de instituciones, en las que muchos profesores han decidido dictar clases en las calles para garantizar equidad.



La situación ha hecho que miles de ciudadanos acudan a la selección nacional en busca de apoyo y ha sido precisamente una de las figuras, Sadar Azmoun (Bayer Leverkusen), quien ha hecho un guiño: el jugador publicó en su cuenta de Instagram un mensaje que decía que las “normas de la selección” les prohíben hablar públicamente de estos temas de interés nacional pero al tiempo dijo que no le importaría “sacrificar” su puesto en el equipo y en el Mundial por una causa justa. Este último mensaje se borró casi de inmediato. Pero el Gobierno no lo pasó por alto.



Al parecer, Queiroz estaría siendo sometido a presiones para no convocar a su delantero estelar. ¿Lo aguantará? Al parecer lo de Queiroz con el Mundial de Catar está marcado por la dificultad.