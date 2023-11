No ve a Ancelotti en Brasil: 'solo un loco se iría de Real Madrid, yo'

En Brasil no les hizo mucha gracia, menos ahora que se espera un salvador en medio de unas Eliminatorias de pesadilla, que tienen al pentacampeón en la insólita sexta casilla de la tabla de posiciones.

Está la epidemia de lesiones, la mala fortuna, todo cabe en el manual de excusas de Fernando Diniz, DT interino, pero la realidad es que su equipo no juega a nada, a pesar de su rutilante nómina.



Por eso piensan en Ancelotti, aún sin respuesta oficial, pero José Mourinho, por las dudas, se adelantó a bajarle el pulgar. A la pregunta puntual sobre si volvería a Real Madrid para reemplazar al italiano fue contundente.



“¿Volver al Real Madrid para sustituir a Ancelotti? Si conoces a Florentino, y lo conozco muy bien, es súper inteligente y tiene las ideas muy claras. Ya tiene un super manager, ¿por qué pensar en otro? Yo como madridista, como hombre que tiene el corazón blanco y como ‘ancelottiano’, espero que la temporada vaya fantásticamente. Soy madridista y espero que Ancelotti se quede ahí. Es el entrenador perfecto para el Real Madrid”, dijo en charla con la RAI.



Y aquí la parte que no les gustó mucho en Brasil: “En mi opinión, sólo un loco se iría del Real Madrid cuando el Real Madrid lo quiere. Y ese loco soy yo, el único que, después de tres años con el presidente que tanto quería, incluido José Ángel Sánchez, decidí marcharme. Estoy seguro de que a la primera señal que vea de Florentino, Carlo se quedará en el Madrid porque es perfecto para el Real y el Real es perfecto para él”, afirmó.



En el futuro, tal vez, incluso se encuentren los entrenadores en la liga de moda: "Creo que algún día me uniré a la Saudi Pro League. Creo que iré a entrenar allí, sí. Pero ese día no será mañana ni pasado mañana… No sé si seguiré en Roma más allá de 2024. Antes de Budapest prometí a los jugadores que me quedaría esta temporada. Y después del partido contra el Spezia, en el Olímpico, también prometí con los gestos que hice a los aficionados que me quedaría aquí y ahora estoy aquí”, dijo a manera de guiño.