Millonarios lo hizo formal a Selección: no prestará a Óscar Cortés

La Selección Colombia Sub-20 vive un gran dilema en cuanto a armar la nómina de jugadores que llevará al Mundial de la categoría que se realizará en Argentina desde el 20 de mayo al 11 de junio de 2023 y el técnico Héctor Cárdenas sigue buscando sus mejores hombres para hacer una buena participación.

El gran problema de Cárdenas es sin duda saber con qué jugadores fijos podrá contar y de a poco los clubes le están dando respuesta negativa para la convocatoria final al Mundial Sub-20, donde Millonarios ha manifestado ya de manera pública que no cederá a su joya Óscar Cortés por tenerlo ya vendido al Lens de Francia.



Con respecto a Cortés, Millonarios ya habría actuado de manera formal para informar que su jugador no jugará con la Selección Colombia Sub-20 en la cita mundialista.



De acuerdo a información del periodista Diego Rueda de Caracol Radio, el club embajador notificó a la Federación Colombiana de Fútbol que Óscar Cortés no podrá ser convocado y los directivos ya hablaron con el jugador para mantenerlo al tanto de que no irá al Mundial juvenil.



​Por ahora, solo queda esperar que salga la nómina definitiva que irá al Mundial Sub-20, pero aún no se sabe con certeza qué jugadores estarán debido a que en las últimas horas se conoció a través de Carlos Antonio Vélez que Jhon Jader Durán tampoco sería prestado por Aston Villa.