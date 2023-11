Colombia está atento: Paraguay presentaría baja para Eliminatorias

Las Eliminatorias Sudamericanas están a la vuelta de la esquina y para Colombia la fecha 5 y 6 será crucial, pues enfrentará a la siempre delicada Brasil de local, pero luego tendrá que visitar a un rival directo como Paraguay.

Este fin de semana ha dejado muchas noticias para todas las selecciones, pues algunos jugadores han salido lesionados y complicarían su participación en Eliminatorias.



Pues bien, Paraguay no es ajeno y su estrella Miguel Almirón es duda para los duelos contra Chile y Colombia.



En el partido entre Bournemouth y Newcastle el delantero Miguel Almirón, salió sobre el minuto 30 del primer tiempo y al parecer, tendría una dolencia en la cara posterior del muslo derecho, que lo alcanzaría a alejar contra los partidos de esta doble fecha de Eliminatorias.





Por ahora, Newcastle United no ha confirmado la lesión y la selección paraguaya no ha confirmado su baja, pero hay preocupación porque no se alcanzaría a recuperar para esta fecha FIFA.