Mal inicio para Eduardo Berizzo: Paraguay perdió 4-2 contra México

La Selección de México dirigida por Gerardo Martino supero 4-2 a Paraguay en el partido jugado en el estadio Levi's de Santa Clara en Estados Unidos. Eduardo Berizzo no tuvo un buen arranque con los guaranís.

En un excelente partido de los mexicanos, quienes empiezan a identificarse con la idea de juego de Gerardo Martino, con un fútbol rápido y de buen manejo de la pelota. Por su parte, Eduardo Berizzo no contó con suerte ni contra Perú ni contra México y se vio superado en ambos partidos.



El rival de la Selección Colombia en la Copa América de Brasil no ha encontrado el fútbol idóneo, debido a que el poco tiempo que ha tenido su nuevo técnico no han permitido salir del mal momento a los paraguayos.



Con goles de Jonathan dos Santos, al minuto 6, Gustavo Gómez en propia puerta, al 9, Javier Hernández, al 24, y Luis Montes, al 91 del segundo tiempo, los mexicanos ratificaron su buen desempeño en la fecha Fifa.



Por su parte, Hernán Pérez, al 59, y Derlis González, al 84, le dieron los dos goles del descuento a los paraguayos, quienes deben trabajar y encontrar el esquema con su nuevo directo técnico.