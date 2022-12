Técnico argentino descarta dirigir a México: 'Feliz donde estoy'

El entrenador argentino Diego Cocca descartó este martes que tenga interés en ocupar el puesto vacante de seleccionador de México porque se siente feliz en su naciente proyecto como director técnico de los Tigres UANL.



"Le debo mucho a México. Estoy agradecido con el país, sigo disfrutando con el fútbol mexicano y espero que me de mucho más, pero estoy involucrado con Tigres. Bastante trabajo por delante tengo; estoy feliz en el lugar en el que estoy", explicó en rueda de prensa desde la pretemporada.

Cocca es uno de los favoritos por parte de la prensa y afición mexicana para ocupar el cargo que dejó libre Gerardo Martino, quien terminó contrato con la Federación Mexicana de Fútbol tras la eliminación del Tri en la fase de grupos del Mundial de Qatar.



El estratega argentino se puso en la baraja de sucesores del 'Tata' porque ganó un bicampeonato la pasada temporada con el Atlas en la liga local, sin embargo su proyecto en los Tigres se inicia en el Clausura 2023 que arrancará el próximo enero.



"Me dio tristeza que México quedara fuera del Mundial porque es una liga competitiva que tiene mucho que dar y crecer. Le tengo cariño a Martino, pero lamentablemente las cosas no fueron como se esperaba", añadió el campeón de liga con el Racing Club argentino.



Sobre el recibimiento hostil que parte de los hinchas le dieron a Martino al momento de aterrizar en Ciudad de México, Cocca admitió que a eso están expuestos los entrenadores. En la llegada de Martino, algunos seguidores del Tri lo insultaron y le reclamaron por el fracaso de México, que terminó con su récord de clasificar a los octavos de final en los últimos siete mundiales, que compartía solo con Brasil.



En el aeropuerto de Ciudad de México incluso hubo golpes del argentino Norberto Scoponi, auxiliar del 'Tata', quien cacheteó en reiteradas ocasiones a uno de los seguidores que recriminaron a Martino. "Siempre voy a defender a los colegas. Martino hizo lo mejor posible dentro de sus posibilidades, pero eso no quiere decir que hizo lo mejor. Estamos expuestos, son las reglas del juego y puede pasar", sentenció Cocca.



EFE