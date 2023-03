El que se quiere ir se va: Argentina y su plan fallido con ex jugador

Ver a Lionel Scaloni recibiendo el premio The Best al mejor entrenador del año, cuando en su país nadie apostaba un peso por él cuando reemplazó, de urgencia, a Jorge Sampaoli, es toda una bofetada a la cobardía.

El ex jugador, que llegó además armado de otros 'ex selección' como él y se afianzó en su idea al punto de llevar a Argentina a la tercera corona mundial y a la primera de Messi, se volvió el espejo en el que todos se quieren mirar. Sin embargo, no siempre la experiencia es tan exitosa.



En el caso de Javier Mascherano se quería repetir el exitoso modelo: otro ex albiceleste, conocedor desde adentro de las presiones y todo lo que se maneja, siendo casi un miembro del cuerpo técnico de los mayores pero en la selección Sub-20.



Nada tenía por qué salir mal, pero salió: Argentina fue eliminada en la primera fase del Sudamericano Sub-20 y se quedó sin ir al próximo Mundial de Indonesia, un golpe durísimo para el campeón mundial que truncó la proyección de la base juvenil y echó por tierra años de poderío total en la categoría, con sus tres títulos mundiales a cuestas.

Se terminó el ciclo Mascherano en la selección. A pesar de la insistencia de los directivos de AFA para que siga en la sub 20 su decisión fue firme y se fue. Su contrato terminó y no habrá renovación. pic.twitter.com/nMcSWvhwzT — Esteban Edul (@estebanedul) March 1, 2023

En Cali, Mascherano dijo que se iba, como más o menos es lo usual ante un resultado tan negativo. Pero Claudio Tapia, presidente de la AFA, lo convenció de pensarlo mejor y lo respaldó.



Lamentablemente la pena fue una carga muy pesada para el ex Barcelona, quien finalmente dará un paso al costado y no será más el DT de la Sub-20. El contrato terminó y no se renovará, con lo cual se ahorrarán unos cuantos cargos. El molde al final no aplicó para todos... y a veces, en vez de repararlo, es mejor buscar uno nuevo.