Mary Valencia: la colombiana que juega con Chile en la Copa América

Colombia enfrentará a Chile este miércoles, 20 de julio, en la última fecha del grupo A de la Copa América Femenina 2022. La Tricolor espera sumar para confirmar su clasificación a semifinales; mientras que La Roja va por el invicto del local para clasificarse.



Además, la selección chilena espera que una colombiana la ayude a clasificar. Y es que en el combinado nacional de la estrella solitaria juega Mary Valencia, una cafetera que defiende los colores rojo, azul y blanco.



Mary nació en Zaragoza, Valle del Cauca, hace casi 19 años (16 de octubre de 2003), y allí vivió hasta que tenía 11 años de edad. En 2014, Ana Valencia, su madre, decidió irse a Chile: se radicaron en Viña del Mar y allí empezaron a llegar las oportunidades para las dos.



“Nunca pensé que me iría tan bien en un país extraño. Yo llamaría a Chile mi país de las oportunidades. Aquí pude terminar el colegio, pude hacer deporte y ahora me está yendo bien. Es maravilloso. En Colombia no hubiese tenido estas oportunidades”, dijo Valencia en entrevista que concedió para Emol, cuando llegó a la selección chilena.



Sin embargo, Mary sufrió por el racismo, pues “en el colegio era la única morena, era extraño para los demás y me molestaban a veces”.



Mary debutó en el fútbol chileno en 2018, jugando para Santiago Wanderers, y este año llegó al Santiago Morning. Lo cierto es que ha sido sensación, llegó a la selección chilena y ya marcó gol en la actual Copa América.



“Feliz por haber sumado minutos en la selección adulta entre grandes jugadoras. Más feliz por hacer un gol en mi primera Copa América. Es un sueño estar acá y vengo a representar a Chile de la mejor manera”, aseguró Valencia, la colombiana que enfrentará a la selección de su país.