Adiós al Mundial y a la Selección: 'No le tengo miedo al fracaso'

El uruguayo Martín Lasarte dijo este lunes en su última conferencia de prensa como entrenador de la selección de fútbol de Chile que no le tiene miedo "a la palabra fracaso" y que "todos los días vemos grandes entrenadores ser cesados por no cumplir objetivos".



"No le tengo miedo a la palabra fracaso. Está claro que no cumplimos el objetivo de clasificar al Mundial, pero sí nos deja cierta satisfacción que se cumplieron algunos objetivos menos relevantes", indicó el exfutbolista.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) chilena anunció el pasado 1 de abril que habían llegado a un acuerdo con Lasarte para no renovar su contrato al frente de La Roja tras su derrota 0-2 contra Uruguay. "Quiero personalmente agradecer a Martín. No vamos a olvidar que llega en plena pandemia a Chile. Había muchos obstáculos y queda para un profundo análisis del fútbol chileno", indicó entonces el director deportivo de la ANFP, Francis Cagigao.



Con la eliminación, la roja tendrá que afrontar un proceso de recambio generacional debido al declive que comienzan a evidenciar referentes como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel y Claudio Bravo. Estos jugadores, líderes de la llamada 'Generación Dorada' condujeron la conquista de dos ediciones seguidas de la Copa América.



"Hace un año yo dije que la selección dependía de su Generación Dorada para clasificar. Algunos jugadores jóvenes que salen fuera no juegan o ni siquiera van citados, y eso es muy complicado", indicó Lasarte.



La roja cerró su participación en eliminatorias sudamericanas en el séptimo puesto con 19 puntos en 18 partidos, con nueve derrotas, cuatro empates y cinco victorias. "Hubo cosas que nos rodearon en estas eliminatorias que de alguna manera afectaron. Nos hicieron jugar tres partidos de visita y eso no puede volver a pasar", lamentó el uruguayo.



La prensa deportiva chilena conjetura con los nombres de, al menos, cuatro candidatos para suceder al técnico uruguayo: desde el entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, el preferido de gran parte de la afición; a los argentinos Sebastián Beccacece y Eduardo Berizzo o incluso el técnico del Colo Colo, Gustavo Quinteros.



"Fui feliz acá en la Selección más allá de los avatares de la tarea. Hay mucha gente con ganas de hacer cosas, colaborar y trabajar y me parece fantástico. Ojalá no ocurran batallas internas", concluyó Lasarte.



