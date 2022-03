No hubo Mundial para Chile y está sería la primera decisión

La eliminación de Chile en las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 ha abierto el debate en torno a la continuidad en el banquillo de "la Roja" del técnico Martín Lasarte, señalado por parte de la directiva y los aficionados.



Desde la federación chilena se recuerda que el técnico tiene todavía contrato en vigor y que no se ha tomado decisión alguna, pero ya comienzan a deslizarse los primeros nombres, como los del director técnico del Colo Colo, Gustavo Quinteros.

El entrenador de "los caciques" se apresuró este miércoles, sin embargo, a eludir la cuestión e insistir en que su cabeza está únicamente centrada en el futuro del equipo albo, que parece haber recuperado el rumbo en la liga chilena y afronta, a partir de la semana próxima, un duro grupo de clasificación para la Libertadores.



"Es una pena muy grande que la selección no haya logrado la clasificación, sobre todo para una generación que quizás no pueda jugar el próximo Mundial, la próxima Clasificatoria o la Copa América, el fútbol fue ingrato con ellos", dijo Quinteros en rueda de prensa.



"Con respecto a lo demás, a ser o no ser director técnico, no lo pienso porque hoy solo pienso en el partido de mañana, y quiero concentrarme en el partido de mañana, porque tenemos un montón de problemas que solucionar", resaltó.



"Tengo cosas importantes en qué pensar de acá en adelante para los próximos partidos de Colo-Colo", apostilló. TIEMPO Y ESTILO Fuentes cercanas a la federación apuntan a EFE, por su parte, que la decisión no es urgente y que incluso se baraja la posibilidad de que si Martín Lasarte sale, se opte por dejar un gestor interino hasta final de año, ya que el mundial evita que haya otras competiciones internacionales y da tiempo para tomar una decisión mesurada.



Se contempla incluso la opción de pedirle a Patricio Omazábal, técnico de la sub 20, que se haga cargo de la absoluta de forma interina. Sería el encargado de los amistosos y del día a día hasta que concluya la cita de Catar y se celebren las elecciones en el seno de la ANFP, previstas igualmente hasta final de año.



Este lapso de tiempo también serviría para tratar de resolver el debate sobre el estilo de la futura selección que se ha abierto después de la eliminatoria.



El martes, al término del partido en el que Chile cayó derrotada en su campo frente a una Uruguay muy superior, el actual presidente de la ANFP, Pablo Milad, hizo autocrítica pero también acusó a los jugadores e incluso arremetió contra los equipos, a los que exigió una mejor gestión de los equipos formativos.



Hoy, en un largo artículo, el diario Emol se colocó en una línea similar al destacar como equipos como Perú y Ecuador, que han superado a Chile en la clasificación - los ecuatorianos irán de nuevo al Mundial y los peruanos aún tienen opciones en la repesca- han preferido desarrollar el talento frente a la condición física.



Y sin grandes estrellas en Europa o los grandes equipos de América, han armado conjuntos sólidos, de buen toque, plagados de imaginación y técnica, cualidades que, tras lo visto el martes en San Carlos de Apoquindo, Chile necesita encontrar.



EFE