¿Elogio o crítica? Técnico de Marruecos analizó empate 0-0 contra Perú

Walid Regragui, seleccionador marroquí de fútbol, consideró que el empate a cero cosechado por su equipo en el amistoso que le midió contra Perú en el estadio Cívitas Metropolitano de Madrid fue justo y dio por buenos los dos partidos de los suyos durante el parón por los compromisos internacionales.

"Perú merece el empate. Ha hecho un buen partido estando bien colocado y bien concentrado. Si me dices antes de los dos partidos ante Brasil y Perú que íbamos a ganar uno y a empatar otro, lo hubiera firmado. Es bueno para la confianza, estamos fuertes", dijo en rueda de prensa a pregunta de EFE.



"Hemos tenido día y medio para preparar el partido. No voy a hablar de excusas, pero la gente no ha comido en todo el día. Quizás nos faltó un poco de energía, quizás los jugadores se sintieron mentalmente un poco flojos hoy".



Y agregó que "La primera parte me gustó mucho, metimos mucho ritmo. Bounou, nuestro portero, no ha hecho nada hoy y nosotros llegamos muchas veces a portería", añadió.



EFE