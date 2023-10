No es loco: plan de Bielsa en los costados para complicar a Colombia

Uruguay se aferra a sus buenos recuerdos en Barranquilla, más allá de los cambios que ha sufrido la Selección Colombia desde aquella goleada 0-3, en el tortuoso camino de las Eliminatorias a Catar 2022 que acabaron en un dolorosa eliminación nacional.

Tratándose de Marcelo Bielsa, el nuevo DT de los charrúas, el detalle que podría hacer la diferencia pasa por el trabajo en los costados.



Al lateral Nahitan Nández, uno de los experimentados, se le sumará una doble misión: contener la proyección rival y además apoyar la proyección de Facundo Pellistri, extremo del Manchester United que no fue titular contra Ecuador pero lo será ahora no solo por la juventud (21 años) que le permitirá aguantar mejor el calor, sino porque han identificado ciertas falencias en marca de Machado y esperan explotarlas.



La gran novedad será la banda izquierda, donde el 'loco' Bielsa apostará por Brian Rodríguez (23 años) en lugar de Maximiliano Araujo. El DT argentino quiere ganar marca si se pierde la pelota y usarlo con perfil cambiado para buscar diagonales y explotar su buen remate de media distancia. La llave por ese sector es con Joaquín Piquerez, el del trabajo sucio de marcar a Luis Díaz.

Bielsa entiende que el hecho de tener un lateral 'nuevo' en el ciclo Lorenzo como Santiago Arias le abriría una opción de ataque y, como no está en la convocatoria Juan Guillermo Cuadrado, espera que se ofrezcan inesperados espacios por la banda. ¿Acertará? Todo depende de cómo gestionen los suyos el detalle no menor de administrar el agotamiento, a las 3:30 p.m., en Barranquilla.