¿Francia favorita? Bielsa y su visión antes de final de Argentina

Marcelo Bielsa finalmente fue presentado en la Selección de Uruguay y en su primera conferencia de prensa volvió a hablar el técnico argentino, quien tuvo para hablar de todo, donde incluso, opinó sobre el título de Argentina en Catar 2022.#

“Hubo dos cosas que me encantaron de la final: antes del partido hice una comparación de cada jugador francés con el argentino en su puesto y mi conclusión es que había nueve franceses mejores que argentinos. Dije: 'qué partido difícil’.



Sin embargo, su precepción cambió luego de que Argentina saliera al campo de juego y después de la superioridad, mencionó que los de Scaloni merecieron haber ganado.



“Argentina no solamente mereció el triunfo, sino que dominó el partido 80 minutos” y agregó elogios a Lionel Messi por ser la pieza principal. “Un jugador como él en estado de gracia mental, porque el estado de gracia con el pie lo tiene siempre. Y también un público que se mimetizó con su equipo en un amor sin condiciones y no condicionado. Eso es fortalecedor. Si uno se sabe querido de antemano es más fácil liberar todo lo que es capaz", finalizó.





🇦🇷🏆 Bielsa: "Lo primero que quería es que Argentina salga campeón del mundo como sea".



Por ahora, Marcelo Bielsa comenzará su nuevo proceso después de la experiencia en Leeds United y espera lograr llevar a Uruguay al próximo Mundial que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México.