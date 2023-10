Polémica en Uruguay: Bielsa retiró un convocado por insólita razón

La fecha 3 de la Eliminatoria Sudamericana está a pocos días de iniciar y en Colombia se preparan para enfrentar a Uruguay, una de las selecciones más importantes del continente y que será otra prueba importante para el invicto de Néstor Lorenzo.





De hecho, Uruguay ya se encuentra concentrado en Barranquilla para contrarrestar los contras como el clima y horario que pueden sufrir contra Colombia.



Sin embargo, en Uruguay hay una fuerte polémica por el no llamado del jugador del Vasco da Gama, José Luis Rodríguez, quien fue anunciado por el club brasileño como uno de los 24 elegidos para enfrentar a la Selección Colombia en Barranquilla, pero luego, el lateral no fue incluido en la lista definitiva que entregó Marcelo Bielsa.



El escándalo se creció en Uruguay debido a que el jugador logró ilusionarse con el llamado y viajó hasta la Montevideo para tomar vuelo hacia Colombia, pero después al enterarse de la decisión de Marcelo Bielsa de no llevarlo, tuvo que devolverse a la disciplina de su club el Vasco da Gama.



Al parecer, la razón por la que decidieron no llevar al ‘Puma’ Rodríguez fue por no tener la vacuna contra la fiebre amarilla, requisito principal de las aerolíneas para viajar a Colombia.



O Vasco da Gama informa que foi comunicado agora pouco sobre o corte do lateral Puma Rodríguez da lista de convocados para os próximos compromissos da Seleção do Uruguai pelas Eliminatórias da Copa de 2026. O atleta se apresenta normalmente nesta terça-feira (10/10). — Vasco da Gama (@VascodaGama) October 9, 2023

🇨🇱🇺🇾



O zagueiro Gary Medel e o lateral Puma Rodríguez serão os representantes do Vasco da Gama na próxima Data Fifa.



Os jogadores estarão à disposição das Seleções do Chile e Uruguai, respectivamente, nos próximos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.… pic.twitter.com/4V0cwO1JHF — Vasco da Gama (@VascodaGama) October 9, 2023



​Pese a ello, el directivo de la selección Uruguay, Carlos Manta, aseguró en una entrevista con Sport 890 que, “el jugador se apresuró porque había una posible lesión de [Bruno] Méndez y se dejó pendiente la situación, dependiendo del grado de lesión, pero fue un golpe y no pasó a mayores”.



Vale señalar que José Luis Rodríguez ya había estado en los convocados para la anterior fecha de Eliminatorias que se jugó en septiembre, pero en esta ocasión, Bielsa prefirió descartar al defensor para los duelos contra Colombia y Brasil.