Selección mundialista irá por DT sudamericano: este es el candidato

Con el problema que tiene Estados Unidos con el director técnico Gregg Berhalter, empiezan a sonar varios nombres para llegar a la selección que tuvo su experiencia en el Mundial de Qatar 2022 eliminados en octavos de final por los Países Bajos. Los norteamericanos vienen de igualar sin goles en el amistoso contra su similar de Colombia en donde sirvió para probar hartos jugadores.



Mientras se agudiza la investigación de Gregg Berhalter sobre agresión sexual destapada por los padres de Giovanni Reyna como desquite por el poco tiempo que pudo actuar el jugador del Borussia Dortmund en el Mundial, suenan nombres importantes de recorrido, uno de ellos, Pep Guardiola.

Antes de que Noël Le Graët ratificara a Didier Deschamps como director técnico de la selección de Francia, Zinedine Zidane había rechazado ofertas del combinado nacional de los Estados Unidos esperando a su país. Sin embargo, no llegó a buen puerto las conversaciones con los franceses, y por esta razón, Zidane podría volver a estar en el ojo de los norteamericanos que también pretendieron a Pep Guardiola, uno de los grandes anhelos de Brasil que se quedó sin Tite.



Pero, estos nombres rutilantes no serían los únicos que tocan las puertas de Estados Unidos, pues, de acuerdo con Bleacher Report, José Mourinho y Marcelo Bielsa son dos candidatos nuevos que aparecen en la Federación Estadounidense de Fútbol como las opciones posibles. El argentino también gusta en México después de la salida de Gerardo el 'Tata' Martino.



Estados Unidos ya piensa en lo que será el proceso para llegar al Mundial de 2026 donde serán sede con México y Canadá a la espera de superar lo hecho en el 2022 cuando llegaron a los octavos de final, pero no pudieron ante Países Bajos. Bleacher Report mencionó que Marcelo Bielsa podría llegar a suplir a un Gregg Berhalter con su futuro en el limbo, puesto que destacan que es del gusto de la Federación Estadounidense de Fútbol por su estilo de juego y el juego de posesión. Marcelo también fue pretendido por el Everton de Inglaterra, pero por razones personales no quiso firmar con los 'Toffees'.