Alerta máxima en Alemania: baja sensible confirmada para la Eurocopa

Pésimas noticias para Alemania, una de las favoritas a quedarse con el título europeo. El portero Marc-André ter Stegen manifestó su tristeza este lunes tras anunciar, en redes sociales, que se perderá la Eurocopa con Alemania para someterse a una operación en la rodilla derecha.



"Estoy triste por perderme la Eurocopa con Alemania", afirmó el meta germano, suplente habitual de Manuel Neuer en la selección y quien "por primera vez en muchos años" será "un aficionado más" apoyando a su país "desde casa".

Esta publicación de Ter Stegen coincide con el anuncio, por parte del Barcelona, de que el guardameta viajará a la ciudad sueca de Malmö para someterse el próximo jueves a un procedimiento terapéutico en el tendón rotuliano de la rodilla derecha, a cargo del doctor Hakan Alfredson y bajo la supervisión de los médicos del club.



El portero ya tuvo molestias en esa articulación al término de la temporada 2019-20 y, de hecho, se le hizo una artroscopia el pasado 18 de agosto. Estuvo dos meses y medio de baja y no reapareció hasta un duelo de Liga de Campeones ante el Dinamo de Kiev.



Ter Stegen se mostró esperanzado con volver a jugar cuando se reanude la competición con el curso 21-22, una vez completado el tratamiento de rodilla, y confía en que, para esas fechas, ya haya podido regresar el público a los estadios.



Respecto al momento deportivo por el que atraviesa el Barça, el portero germano dijo sentirse "decepcionado" por el hecho de que su equipo ya no pueda optar a ganar LaLiga tras perder ante el Celta de Vigo en el Camp Nou (1-2) la última jornada.



"Después de un inicio de temporada complicado, mostramos un gran carácter manteniéndonos invictos durante 19 partidos, pero no logramos mantener este estado de forma", admitió en redes sociales.