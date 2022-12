La mala suerte de Manuel Neuer no acaba: de vacaciones y se fracturó

Manuel Neuer sufrió un duro golpe en Catar 2022, con la eliminación de Alemania en la fase de grupos, siendo un duro revés para su carrera y para uno de los conjuntos que llegaban al Mundial como favoritos. Luego de terminar las competiciones, volvió a tener otro inconveniente, esta vez, a nivel de salud.

El guardameta y capital del Bayern, Manuel Neuer, ha sido operado tras fracturarse este viernes esquiando la tibia y el peroné de la pierna derecha y no estará a disposición del equipo hasta el final de la temporada, informó hoy el club en un comunicado.



"La noticia de la lesión de Manuel nos conmocionó a todos. Estaremos a su lado y le acompañaremos en su camino hacia su regreso. Superará también esta grave lesión y volverá al terreno de juego tan fuerte como antes", declaró el presidente del Bayern, Oliver Kahn.



El director deportivo del club, Hasan Salihamidžic, afirmó que "el hecho de que Manuel haya tenido un accidente así es terrible", aseguró que el jugador recibirá "todo el apoyo que necesite" y agregó que "puede contar con el Bayern". "Tiene una fuerte personalidad y volverá", afirmó.



El propio Neuer había escrito en su cuenta de Instagram que su final de año, "desde luego, podría haber sido mejor". Según explica, se fracturó la parte inferior de la pierna mientras quería "despejar la cabeza" esquiando.



"La operación ayer fue muy bien. Muchas gracias al equipo médico. No obstante, me duele saber que la actual temporada ha terminado para mí", agrega, y acompaña el mensaje con una foto desde la cama del hospital.



EFE