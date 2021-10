Regresa la artillería pesada a Uruguay: Luis Suárez y Edinson Cavani

El viernes pasado se dio a conocer la lista de los convocados de la selección uruguaya para jugar los próximos partidos por las Eliminatorias para el Mundial Catar 2022. El primero de estos retos será este jueves a las 6:00 de la tarde contra Colombia en el Gran Parque Central.

Cavani regresa tras las restricciones que impuso la Premier

Se destaca el regreso de Edinson Cavani y Luis Suárez, quienes en la triple fecha anterior no pudieron acompañar al plantel que dirige el maestro Tabárez. El jugador del Mánchester United, en la anterior fecha triple fue desafectado para los tres compromisos de las eliminatorias debido a las restricciones impuestas de COVID-19 por la Liga Premier.



Este lunes, tan pronto aterrizó conversó con los medios a la salida del aeropuerto: "Una de las cosas que siempre se marca es no perder puntos en casa, hacernos fuerte, pero hoy Uruguay sale y compite en todos lados. A veces le toca ganar y a veces perder, pero el primer objetivo es Colombia porque es el primer parido y en base a eso se seguirá mirando para adelante, pero Uruguay tiene una selección competitiva y nos puede arrimar al mundial de Catar".



El equipo de Óscar Washington Tabárez tendrá la triple fecha más complicada, primero recibiendo de local a Colombia y posteriormente visitando a Argentina y Brasil: "Acá las Eliminatorias son muy competitivas y difíciles, después el fútbol es así te toca salir a la cancha y a veces se terminan dando partidos que uno no espera. Confianza en nuestro equipo y ver lo que podemos dar".

Un emotivo regreso para Luis Suárez, 15 años después...

Suárez fue descartado por una lesión, el delantero del Atlético de Madrid informó que al goleador histórico de la Celeste no podía ser cedido por un edema moderado en la cara posterior de la rodilla izquierda. El encuentro contra los dirigidos por Reinaldo Rueda significará el regreso de Luis Suárez al Gran Parque Central, luego de 15 años, estadio en jugaba como local para Nacional.



El delantero Luis Suárez afirmó este martes, al llegar a Uruguay para la concentración de la Celeste, que está contento de llegar al país: "A nivel personal siempre es lindo llegar con goles y buenas sensaciones. Siempre es lindo volver a la selección y, como todos los compañeros que estamos citados, con muchas ganas".



El delantero rojiblanco remarcó la importancia de estas "difíciles y complicadas" eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022, en las que Uruguay recibe a Colombia y después visita a Argentina y Brasil en una triple jornada en la que Suárez espera obtener, dijo, "la mayor ventaja posible".



El 'pistolero' viene de marcar uno de los goles del triunfo del Atlético de Madrid ante su exequipo, el Barcelona. El último en incorporarse a la concentración será Brian Rodríguez, quien esta noche llegará procedente de Estados Unidos, por lo que este miércoles el seleccionador podrá trabajar con la plantilla al completo. La Celeste intentará continuar por la senda triunfal tras cosechar siete de los nueve puntos que disputó en la anterior triple jornada.

Uruguay recibe este jueves a Colombia en el Gran Parque Central -debido a las obras en el Estadio Centenario- antes de viajar a Argentina, selección con la que juega el domingo 10, y a Brasil para el encuentro contra la 'verdeamarelha' que se disputará el jueves 14.



Después de nueve fechas, la Celeste ocupa la tercera posición, con 15 puntos. Por delante, Brasil y Argentina, con 24 y 18 puntos, pese a que han disputado un partido menos, el que fue suspendido en septiembre por las autoridades sanitarias brasileñas debido a la alineación de varios jugadores argentinos que militan en la Liga inglesa.





EFE