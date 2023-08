Luis Fernando Suárez reveló detalles de su salida de Costa Rica

Luis Fernando Suárez terminó su aventura con Costa Rica, luego de lo que fue la clasificación a Catar 2022 y la participación en el Mundial, donde se fueron en la fase de grupos, pese a tener chances de avanzar de ronda.



Los resultados en la Liga de Naciones de Concacaf no respaldaban al estratega. Además, en la Federación había cambios a nivel administrativo, con otra visión que no tenía en cuenta al estratega colombiano.



En charla con el programa El Vbar de Caracol Radio, Luis Fernando Suárez dio detalles de lo que fue su adiós a los costarricenses, además, de las enseñanzas que le dejó la participación en Catar 2022. También, elogió a Juan Pablo Vargas, por todo lo realizado no solo en la Selección, sino en Millonarios.



Salida de Costa Rica: cuando se llega a un lugar, era porque no tenían buenos resultados. Por esa razón hay un cambio, uno llega a hacer un diagnóstico de la situación, hay que hacerlo cuidadoso para conocer el fútbol costarricense. Faltaba ese recambio generacional, había un grupo de jugadores que tenían que responder luego del 2014.



Llamamos chicos jóvenes, sin mucha experiencia, afortunadamente se logró. Al terminar el Mundial, había que seguir ese camino. Era ser conscientes de que crecer duele un poco, poner a los jóvenes. El fútbol es distinto ahora y hay que adaptarse, Costa Rica hacía las cosas bien en defensa, pero en ataque había carencias. Hablamos de esa situación con el presidente, estaba de acuerdo y empezamos este año a buscarlo.



Enseñanzas del Mundial: Catar me dejó muchas, no se pude hablar mucho de ese primer juego. España, Japón, Alemania y los demás que vi, en el fútbol hay un montón de cosas, es rápido. Es necesario está bien preparado, las exigencias para los creativos son otras, es más físico. No se puede quedar estático, no es solo el talento en el fútbol.