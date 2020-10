Ojo con Ecuador, Alfaro: mensaje directo de Luis Fernando Suárez

El colombiano Luis Fernando Suárez dijo en una entrevista con Efe que el fútbol ecuatoriano tiene "proyectos de trabajo bastante buenos" que hacen de la Tri un rival peligroso en las eliminatorias al Mundial de Catar, a pesar de que su técnico, el argentino Gustavo Alfaro, recién asumió el cargo el mes pasado.



"De pronto (Ecuador) puede ser el más crudo pero tiene unas perspectivas a futuro grandísimas porque tiene grandísimos jugadores y eso es importante tenerlo en cuenta", expresó Suárez, que dirigió a esa selección en el Mundial de Alemania 2006.



La Tri sub'20 ganó el Sudamericano de la categoría en 2019 y en el Mundial de Polonia ocupó un histórico tercer puesto, su mejor presentación en una competencia de la FIFA.

Es por ello que Suárez agregó: "Ahí es donde las cosas para Ecuador, en sus dirigentes y en su público, debe existir una visión diferente respecto a lo que se pueda conseguir. Me parece que ahí está la clave".



Alfaro fue designado como seleccionador absoluto de Ecuador en reemplazo del hispano-holandés Jordi Cruyff, que fue contratado a comienzos de año, pero renunció el pasado 23 de julio. Su equipo debutará este jueves visitando a Argentina en el estadio bonaerense Alberto J. Armando, mejor conocido como la Bombonera.



En esta doble jornada, Ecuador también recibirá a Uruguay el 13 de octubre en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Quito. En opinión de Suárez, que estuvo al frente de la Tri entre 2004 y 2007, la selección "ha perdido tiempo" en el hecho de que "no existiera un entrenador en firme buscando trabajar, sobre todo a nivel de esos chicos, esos muchachos jóvenes, como para meterlos dentro de lo que es la propuesta de fútbol de la selección de mayores".



Sin embargo, valoró que "Ecuador hoy tiene proyectos de trabajo bastante buenos en equipos, en sus divisiones menores, y eso lo hace peligroso".



"Tiene al campeón de la Copa Sudamericana (el Independiente del Valle); ha peleado últimamente a nivel de los torneos internacionales, incluso ha llegado a puntos más importantes y más interesantes que los colombianos en los últimos años", aseguró el técnico que dirigió a Honduras en el Mundial de Brasil 2014.



El estratega nacido en Medellín, que también ha entrenado a Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, entre otros, aseguró que "de pronto la gente lo mira medio desprevenido" al seleccionado ecuatoriano porque puede estar "crudo". No obstante, dijo, "hay que tener algún cuidado porque capacidad sus jugadores la tienen y han evolucionado bastante bien".