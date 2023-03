Le hacen la vida imposible a Luis F. Suárez: críticas en Costa Rica

Después de la participación de Costa Rica en el Mundial de Catar 2022 y que dejó como saldo una eliminación en fase de grupos y sin su mejor rendimiento en cancha, en el país costarricense no le perdonaron al técnico colombiano Luis Fernando Suárez el nivel del equipo, pero pese a ello, se le dio continuidad a su proceso.

Sin embargo, las críticas volvieron hacia Suárez y en Costa Rica están presionando su salida del conjunto costarricense luego de la eliminación del seleccionado en la Liga de Naciones de la Concacaf, donde apenas sumó seis puntos.



“Creo que Luis Fernando Suárez queda en una situación muy comprometida y hay miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol que no comparten su continuidad. Ha denotado serios problemas de lectura de juego, en capacidad de reacción para cambiar el rumbo de ciertos partidos y no ha mostrado capacidades de estratega", dijo el periodista de Tigo Sports José Alberto Montenegro.



De igual manera, otro comunicador como Eduardo Baldares, dejó claro que no ve a Costa Rica con posibilidades de clasificar al Mundial 2026 con ese estilo de juego que posee, aunque cree que hay material para conseguir el tiquete.



"Costa Rica no tiene la misma solidez defensiva que en la recta final de las eliminatorias, pero sí mantiene el déficit en ataque, genera muy pocas oportunidades de gol, a cuentagotas; ha ido desmejorando en defensa y la ofensiva no repunta. El adjetivo que cabe es solo uno: involución. Parece virtualmente imposible que la selección se quede afuera con tres cupos directos disponibles y dos repescas”, comentó Eduardo Baldares.



Por ahora, Luis Fernando Suárez seguirá al mando de Costa Rica, pero su situación claramente se está agudizando y tendrá que esperar si su proceso continuará de aquí a la otra fecha FIFA que será en junio.