Inició con el pie izquierdo: fuertes críticas a Suárez en Costa Rica

Semanas complicadas para Luis Fernando Suárez pensando en el Mundial del año próximo.



Las tres primeras jornadas de la eliminatoria a Catar 2022 dejaron como saldo un camino empinado para la selección de Costa Rica, cuyo entrenador, el colombiano Suárez, no ha dado en la tecla para mejorar el nivel del equipo y quien ha comenzado a recibir duras críticas.



Un empate en Panamá, otro en casa con Jamaica y la derrota como local frente a México, le han deparado a Costa Rica solo dos puntos, una renta que compromete sus posibilidades de pelear por uno de los tres boletos directos al Mundial que otorga el octogonal final de la Concacaf.

El seleccionador Luis Fernando Suárez ha reconocido que al equipo le hace falta "profundidad" y que debe "mejorar mucho futbolísticamente" para la siguiente triple jornada eliminatoria que se jugará en octubre con salidas a Honduras y Estados Unidos, y un compromiso en casa frente a El Salvador.



Con algo más de dos meses al frente del equipo, Suárez ha tenido poco tiempo para conocer los jugadores costarricenses, pero ya suma ocho partidos en el banquillo y la prensa local ya ha comenzado a criticar sus decisiones en el planteamiento, convocatoria de jugadores y la poca flexibilidad de su sistema de juego.



En Panamá (0-0), Costa Rica no remató directamente a portería, contra México (0-1) solo lo hizo dos veces y el miércoles frente a Jamaica (1-1) logró anotar un gol, pero en el segundo tiempo se desdibujó y de no ser por una atajada salvadora de Keylor Navas en el cierre, hubiese perdido.



"Suárez genera dudas: mal conformada la convocatoria, poca lectura de partido y toma de decisiones erróneas", resumió Radio Columbia en su portal de internet. El diario La Nación señaló que "La selección se estrella contra la dura realidad" y que "La supuesta mejoría se transformó en otra decepción".



El exdelantero y máximo goleador en la historia de la selección, Rolando Fonseca, criticó en Teletica Radio que "somos los reyes de la improvisación" y que "hay mucho manoseo en los puestos de los jugadores, falta de criterio y de lectura del técnico".



En este proceso al Mundial de Catar 2022, la selección de Costa Rica ya ha tenido tres seleccionadores. El primero fue el uruguayo Gustavo Matosas, quien renunció en 2019 porque, según dijo, le aburría el trabajo de selección. A él sustituyó el local Ronald González, quien fue destituido en junio pasado por los malos resultados para dar paso al colombiano Suárez.



La generación de futbolistas jóvenes llamados a dirigir el recambio generacional aún no muestra un nivel a la altura de las expectativas, lo que ha obligado al entrenador a echar mano de los experimentados, por ejemplo, el '10' Bryan Ruiz y su socio en la media cancha Celso Borges, dos jugadores con más de 130 partidos con la selección, pero cuyo nivel no es el mismo de años anteriores.



La prensa local no comprende algunas decisiones de Suárez, como por ejemplo no convocar a futbolistas como el extremo Luis Díaz, del Columbus Crew estadounidense, el centrocampista de creación Elias Aguilar, del Incheon coreano, y el centrocampista del Cincinnati estadounidense Allan Cruz.



Otra de las grandes críticas a Suárez es haberle dado pocos minutos en estas tres jornadas eliminatorias al delantero de 19 años del Twente holandés Manfred Ugalde, a quien incluso dejó fuera de convocatoria para el partido contra Jamaica por decisión técnica.



Envuelto en un mar de críticas y con una crisis de juego y resultados, la selección de Costa Rica deberá salir a buscar puntos en octubre en sus visitas a Honduras y Estados Unidos, y está obligada a ganar en casa frente a El Salvador para seguir en la pelea, pues la combinación de resultados de las primeras jornadas han dejado con vida a todos.



México es líder con 7 puntos, seguido por Estados Unidos, Canadá y Panamá, todos con 5; y luego aparecen con 2 unidades Costa Rica, Honduras y El Salvador; y cierra Jamaica con 1.