Luis Fernando Suárez no se va de Costa Rica: ‘Pienso seguir’

Luis Fernando Suárez está viviendo un verdadero infierno en la Selección de Costa Rica y después de perder 1-2 contra Panamá en la jornada 1 de Copa Oro en condición de local, el técnico colombiano ha sido muy criticado por prensa y aficionados.

Las constantes críticas siempre las ha tenido Suárez en Costa Rica, pero luego de la derrota ante los panameños, se intensificó su cabeza y muchos piden su salida inmediata.



Sin embargo, en conferencia de prensa, el mismo técnico dejó claro que continúa en su cargo y no dejará por ahora, el seleccionado de Costa Rica



“Yo creo que uno debe darle hasta el final, y eso es lo que he hecho constantemente, no solo aquí. Mi convicción es seguir adelante. Tengo la firme intención de seguir, eso está claro. En mi experiencia, tanto en los momentos buenos como en los malos, siempre hay que buscar soluciones y no esconderse”, dijo Luis Fernando Suárez.



Además, el técnico también respondió si la condición por la que no se va es por una cláusula, pero dijo no tener conocimiento de lo que está estipulado en el contrato.



“No lo sé, es un asunto administrativo que maneja mi representante”, finalizó Suárez.



💥 Suárez no piensa dar un paso al costado pic.twitter.com/5Xnm3s4ocm — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) June 27, 2023



​El próximo partido de Costa Rica en Copa Oro será contra El Salvador de visitante, el 30 de junio, por lo que los ticos están obligados a ganar para despejar dudas y hacer olvidar el amargo debut en esta competencia.