Luis Enrique le abrió la puerta a Pep Guardiola para dirigir a España

Luis Enrique Martínez, técnico de la selección española, se refirió a la decisión que tomó Pep Guardiola y aprovechó para abrirle la puerta en la roja.



El entrenador del Manchester City dijo el miércoles que quiere darse un descanso en 2023, cuando acabe su contrato con el club inglés, para luego buscar su lugar en una selección. El actual DT de España aseguró que "sería perfecto" verlo con España.



"Me encantaría, ojalá fuera seleccionador de España, sería perfecto", manifestó Luis Enrique en su rueda de prensa este jueves, cuando fue preguntado por la decisión de Guardiola. "Me encantaría ver su impronta en la selección. No creo que pudiese tener mejor seleccionador España", agregó.