No sería Mourinho: tremenda llamada de Brasil a estratega mundialista

Miles de candidatos han sonado para relevar en el cargo de director técnico a Tite en la selección de Brasil tras su renuncia ya confirmada desde antes del Mundial, pero que se dio anticipadamente después de la salida prematura del combinado nacional en los octavos de final cayendo contra Croacia. En la rueda de prensa, el estratega volvió a tocar el tema de su continuidad, mencionando que su decisión de irse ya estaba tomada.



Una vez Tite salió, empezaron a sonar varios nombres, de los cuales, la mayoría han sido extranjeros, un tema a revisar en la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), puesto que en la historia de la selección de Brasil, han sido locales quienes han entrenado al combinado nacional. Ronaldo Nazário aprobó la idea de que un foráneo tomara el cargo.

Ante esta situación y buscando al mejor candidato extranjero para llegar a entrenar a la selección de Brasil sonaron un montón de candidatos, entre ellos, Abel Ferreira de mayor cercanía por dirigir a Palmeiras, pero su decisión está tomada y es seguir en el club bicampeón de Copa Libertadores. El portugués no sería entonces un nombre para la CBF en estos momentos. Pero el luso no sería el único, pues también suena Pep Guardiola de un panorama más complejo por lo que cuesta, Roberto Martínez quien ya tomó la oferta de Portugal, José Mourinho, quien por confesión de un exjugador brasileño podría ser una realidad.



A la expectativa de lo que pueda suceder con José Mourinho, que anteriormente había dicho que estaba listo para un reto de selecciones pero que deseaba terminar la temporada con la Roma, aparece otro nombre del que no se tenía en la baraja: Luis Enrique. Si logran convencerlo, sería todo aún más fácil, puesto que abandonó a la selección de España y está libre en estos momentos.

Y es que, de acuerdo con el diario Sport de España, Brasil llamó a Luis Enrique por medio del presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues. Luis Enrique está libre y todo podría hacer más fácil su llegada al combinado sudamericano de cara a las Eliminatorias del Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Hay afán en la selección brasileña puesto que ese camino en busca de clasificarse a la cita orbital iniciará en marzo de 2023.



Así las cosas, el tema en la selección brasileña, después de tantos nombres que han barajado debe solucionarse muy pronto. Ednaldo Rodrigues se mantiene a seguir haciendo bombazos en el combinado nacional y por eso se habría decantado por un director técnico extranjero. Sin embargo, también está en la carpeta Fernando Diniz de Fluminense como candidato.