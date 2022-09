¿En vilo futuro de Luis Enrique? Así habló de su continuidad en España

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, afirmó que "no ha cambiado nada" tras el acuerdo que alcanzó con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, de no hablar de su continuidad en el cargo hasta que no acabe el Mundial de Qatar, y que la opción de clasificarse a la fase final de la Liga de Naciones, que se disputa en junio, no modificará el camino.

"Son muchos condicionales, el futuro no existe, solamente el entrenamiento de hoy", aseguró Luis Enrique al ser preguntado si cambia su pensamiento la opción de clasificarse a la fase final de la Liga de Naciones tras los partidos ante Suiza y Portugal.



"No hay ninguna novedad porque queremos que no haya novedad, es lo que hemos decidido entre todos. No me preocupa nada que no sea el partido de mañana y no ha cambiado nada en la manera de pensar ni queremos que cambie. Estamos las dos partes encantadas de que sea así, lo hemos acordado entre nosotros y no vamos a cambiar", añadió.



Para Luis Enrique, centrado únicamente en los dos últimos partidos de la Liga de Naciones y el Mundial 2022, tras el que finaliza su contrato, "se trata de vivir de la mejor manera posible el presente y ser lo más competitivo posible".



EFE