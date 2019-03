Luis Enrique ironiza por falta de gol de España y mira al Barcelona

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, respondió a la crítica por falta de acierto en el remate de España ante Noruega, en el primer partido de clasificación a la Eurocopa 2020, sacando una estadística de todos sus partidos con la Roja con un promedio que mejora al FC Barcelona.

La selección española comenzó su camino a la Eurocopa 2020 con un triunfo por la mínima ante Noruega en Mestalla en el que perdonó numerosas ocasiones en 26 disparos.



Luis Enrique salió al paso para defender sus números y los de una selección que ha marcado en 32 partidos consecutivos.



"Me llega la crítica porque nos comunican todo. Es un dato muy positivo tantos partidos marcando, ojalá sigamos con esa falta de gol", dijo con ironía. "Llevamos en siete partidos 19 goles a favor, una media de 2,7 por partido. El Barcelona hace 2,6 y es máximo goleador de LaLiga. Para estar faltos de gol no pinta nada mal", añadió tras sacar un folio en el que traía apuntados los datos.



El seleccionador español defendió que en su idea la responsabilidad del gol debe repartirse entre todos sus jugadores, igual que la faceta defensiva.



"Mi idea de juego que pretendo instaurar es que intentamos atacar con once y defender con once, para que marque cualquiera, y que necesita que todos se involucren. Como entrenador acepto que los jugadores de segunda línea nos puedan ayudar, que los puntas colaboren en el gol como están haciendo, que los laterales se sumen, pero luego hay que defender y son todos defensores", sentenció.