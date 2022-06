El trágico momento de Luis Advíncula por el que lloran en todo Perú

La selección peruana quedó eliminada del Mundial de Catar 2022 luego de caer por penaltis contra Australia en el repechaje. El seleccionado inca, conducido por Ricardo Gareca, mantuvo el 0-0 por 120 minutos, pero falló dos cobros desde el punto blanco y se quedó sin la posibilidad de ir a su segunda Copa del Mundo de forma consecutiva.



Luis Advíncula, lateral derecho del equipo peruano y de Boca Juniors, falló el primero de los dos lanzamientos errados, así que vivió un trágico momento en la definición contra Australia.



Las cámaras mostraron cómo reaccionó Advíncula cuando se consumó la eliminación, pues sintió que su penal errado fue definitivo en la motivación y confianza del grupo.



Uf, no me quiero imaginar el vacío que se debe sentir después de errar un penal en plena definición para ir al Mundial. Y que encima tu selección termine perdiendo. Qué tristeza. Luis Advíncula parte el alma. 💔🇵🇪 pic.twitter.com/T0J4Kcldf8 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 13, 2022

El jugador se sintió como el único responsable de la caída peruana, y por eso publicó un desgarrador mensaje en sus redes sociales, que se volvió viral en su país y que lloró todo el pueblo inca.



“Pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé, y a todo Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros muchas gracias por todo y perdón por tan poco”, escribió Advíncula en su Instagram.