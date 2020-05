Amargura de uruguayo en el Maracaná: 'el gol de James no lo recuerdo'

La noche del 28 de junio de 2014 no es para todos un recuerdo feliz. Hay que ser colombiano para entender por qué esa noche, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, es inolvidable.

Sin embargo, para los nacidos en Uruguay, el equipo que llegó a esa cita con Colombia en octavos de final del Mundial de 2014 como gran favorito, parece ser una imagen borrada.



"Yo no lo pude jugar por lesión, pero igual era el capitán de Uruguay en el Mundial y el partido que nos ganan en el Maracaná, después de lo de Luis Suárez, es uno de los recuerdos más amargos de mi vida por lo que significa el Maracaná para Uruguay, por lo que significaba para mi generación aquel partido, pero no es que tenga rencor hacia los colombianos", confesó Diego Lugano, uno de los emblemáticos capitanes de 'La celeste'.



"Ese fue el fin de mi ciclo en Uruguay después de ser capitán muchos años. La mayoría de los jugadores apagamos de la memoria los partidos que fueron muy negativos. Ese gol de James Rodríguez fue de los mejores de los Mundiales y lo repasan a cada rato en todas partes del mundo, pero no lo recuerdo, yo lo borré", agregó.



Esa noche, James marcó el mejor gol del año, el que recibió el Premio Puskas por su belleza y por el contexto en el que ocurrió, una fase de eliminación directa en uno de los templos del fútbol mundial.



Pero se entiende y más que nada se respeta el dolor de Uruguay aquella noche, en la que sin excepción atendieron a los medios de prensa los futbolistas uruguayos y reconocieron no solo la belleza del gol de James sino la justa derrota que sufrieron ante Colombia.



Eso sí, en caso de que hiciera falta, vale el recuerdo de la mejor versión de James en toda su carrera, felizmente al servicio de Colombia: