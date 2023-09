Van Gaal lanzó duro ataque a Selección Argentina y Lionel Messi

Louis Van Gaal ha generado controversia en las últimas horas luego de unas duras declaraciones hacia la Selección Argentina y también a Lionel Messi.



El entrenador neerlandés aseguró que había mucho interés de FIFA de que el jugador argentino ganara el Mundial y por ello cree que se le ayudó a ese seleccionado para conseguir ese objetivo.



"No quiero decir más sobre esto. Mira cómo marcó Argentina, cómo marcamos nosotros y cómo algunos jugadores argentinos se pasaron la línea sin ser sancionados. Creo que todo fue premeditado", mencionó Van Gaal en diálogo con el medio neerlandés Nos durante la entrega de premios de la Eredivisie.

Esta cita generó tanto revuelo que uno de los periodistas presentes le preguntó por Van Gaal creía que había una conspiración para beneficiar a Argentina: “Me refiero a todo lo que digo. ¿Que Messi debía ser campeón del mundo? Creo que sí”.



Por su parte, Virgil van Dijk, capitán de la selección de Países Bajos, no dudó en contestarle a Van Gaal tras sus polémicas declaraciones.



El defensor aseguró que no está de acuerdo con Van Gaal en poner en tela de juicio el título de Argentina.



'Es su opinión. Cada uno tiene permiso para tener su opinión. En este caso no comparto esa opinión", mencionó el zaguero de Liverpool.