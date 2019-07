Ya fue sancionado Claudio Tapia, ¿qué puede venir para Lionel Messi?

La sanción de Claudio Tapia volvió a abrir la incertidumbre respecto a lo que puede suceder con Lionel Messi de cara a las Eliminatorias del Mundial de Catar 2022 y a la próxima Copa América que se disputará de manera conjunta entre Colombia y Argentina, Federación que está en disputa con la Conmebol.



Lo ocurrido durante la Copa América pegó duro en la dirigencia de la Confederación, sin embargo, se estaba esperando un consejo, como el que se presentó este martes, para tomar las decisiones más adecuadas respecto a los dichos del máximo dirigente de la AFA, que posteriormente fueron presentados de manera escrita.



Partiendo de estos hechos y de la decisión de Conmebol de quitar la confianza depositada en Tapia y sacarlo de su lugar como representante de esta parte del continente frente a la Fifa, el temor por lo que pueda suceder con Lionel Messi es grande, siendo este un miedo válido pero también una situación en la que pesan algunos factores y hay dos posibles tipos de sanción que explicamos a continuación:



El recuerdo: la carta de perdón de Messi y el antecedente 2017



Para la Eliminatoria del Mundial de Rusia 2018, Lionel Messi enfrentó una sanción de 4 fechas por insultos proferidos a un árbitro en un partido frente a Chile en el Estadio Monumental de Núñez. El astro argentino tras enterarse del castigo que le aguardaba cumplió 1 fecha de sanción frente e Bolivia en La Paz, sin embargo, consciente de que se perdía el final de la Eliminatoria, envió un carta pidiendo disculpas, “aclarando los hechos”, argumentando su diálogo amistoso con el juez de línea brasilero y, finalmente, recurrió a AFA para apelar la decisión.



El resultado: Conmebol no encontró argumentos suficientes, ni pruebas para juzgarlo y dejarlo por fuera durante los cuatro partidos, por lo que el resto de la sanción fue borrada.



Primer escenario de castigo: la dureza de Conmebol frente a Tapia también se replicará con Messi según el reglamento



Los dichos de Tapia, presentados también de manera oficial y a manera de reclamo cayeron bastante mal en Conmebol, así que los dirigentes decidieron quitarle los beneficios al máximo dirigente del fútbol argentino y ahora irían por el ’10’ de Barcelona.



Si esto sucede, Messi, según el reglamento, podría quedarse hasta 2 años por fuera de las competencias de Conmebol, perdiéndose la Copa América que organizarán Argentina y Colombia y una buena parte de la Eliminatoria a Catar 2022. A esto también habría que sumar una posible sanción por no presentarse a la premiación.



Esto, como dato adicional, podría ser un motivador para que Argentina, sin su máxima figura, decida finalmente bajarse de la organización de la Copa América.



Segundo escenario de castigo: una sanción mucho más baja tras las disculpas de Messi



Lionel Messi presentó hace un par de días una carta, a través de su equipo de trabajo, en la que se mostraba consciente de los errores, tanto en su actitud dentro de la cancha como fuera de ella y dicha carta podría ser la base de la salvación del futbolista.



Tomando como argumento lo ocurrido en 2017, Messi sería sancionado pero la sanción no iría tan a fondo como fue la de Tapia, quien contrario a las disculpas siguió su disputa frente a la Confederación y en ningún momento mostró un tono conciliador. Esa sería la ficha salvadora de Messi, que terminaría con una sanción como la que anuncia la prensa argentina: dos fechas y una multa económica.



Con base en esto, habrá que esperar qué ocurre con Lionel Messi, un futbolista que explotó en el último torneo disputado con su selección, pero también mucho más acostumbrado al perfil bajo.



¿Qué decidirá Conmebol?