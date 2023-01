Mascherano, ¿de referente a uno más? Nuevo fracaso y llueven críticas

Acabó el sueño del Sudamericano Sub-20 para la selección de Argentina con Javier Mascherano como el director técnico del combinado albiceleste. Con una base de jugadores experimentados entre lo que cabe, y con experiencia en Real Madrid por Nicolás Paz, Manchester City por Máximo Perrone y Facundo Buonanotte, del Brighton & Hove Albion que lamentablemente se fue lesionado gravemente y abandonó la concentración, fracasaron completamente.



El fracaso más grande en más de 65 años desde que existe el Sudamericano de la categoría Sub-20, superando la del 2013 en donde alcanzaron a sumar por lo menos cuatro unidades aunque quedaron eliminados como en esta ocasión. Con solo tres puntos cosechados al vencer a Perú por la mínima diferencia, se acabaron las ilusiones y esperanzas.

Intachable su trayectoria como jugador con todo el liderazgo que lo hicieron ganarse el apodo del 'Jefecito', Javier Mascherano tomó las riendas de la selección de Argentina Sub-20 el primero de enero de 2022. Un año que no fue como se esperaba, pero que seguramente le deja grandes enseñanzas a Mascherano para sus próximas aventuras en las direcciones técnicas. Apenas llegó al banquillo, le tocó lidiar con certámenes importantes como un torneo amistoso donde jugó contra Valencia, Levante y la selección de Uruguay de dicha categoría y quedó campeón. Así se asomaba un buen semblante para Javier, pero no iba a ser lo deseado.



Con el primer título en la selección Sub-20, vino después el Torneo Maurice Revello en Francia en donde quedaron eliminados compartiendo grupo con los franceses, Panamá y Arabia Saudita. Fueron segundos, pero no les alcanzó para clasificar como mejor segundo. Un desliz del 'Jefecito', pero con los Juegos Sudamericanos para corregir el camino en Paraguay, así como también el Sudamericano en Colombia ya en el 2023.

Antes de que finalizara el 2022, a Javier Mascherano le tocó cerrar el año con los Juegos Odesur en donde consumió otro gran fracaso en la selección de Argentina Sub-20. Compartió grupo con Colombia, Ecuador y Chile, ocupando el tercer lugar con tres unidades superando solo a los ecuatorianos. Cayeron contra colombianos y chilenos lo que significó un nuevo fracaso del combinado nacional.



Golpeados por las eliminaciones en los Juegos Odesur y en el Torneo Maurice Revello, a Javier Mascherano le tocó iniciar el 2023 con una nueva tristeza que además le costó una infinidad de críticas y como si fuera poco, la salida de Argentina dejando su primera experiencia como estratega con una huella negativa y difícil de corregir. El 'Jefecito' será recordado como el de peor resultado en un Sudamericano Sub-20 superando lo hecho en 2013 cuando quedaron eliminados con cuatro unidades. Ahora, solo pudieron obtener un triunfo ante Perú y de resto, derrotas.



En las redes sociales, a Javier Mascherano lo han atacado desde que empezó el torneo en Colombia y con la eliminación confirmada tras perder ante los locales, no fue la excepción. Los aficionados argentinos explotaron y piden a Pablo Aimar como nuevo director técnico. Aunque tiene experiencia con el combinado de mayores, y fue campeón del Mundial, ¿será una apuesta? Pues es muy diferente ser el segundo de un estratega que ser el técnico en posesión. Podría ocurrir lo mismo que con el ex Barcelona y Liverpool.