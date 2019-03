Los compromisos de los rivales de Colombia en la Copa América 

Mucho se espera del nuevo procesos que enfrentará la Selección Colombia de la mano de Carlos Queiroz, por esto los rivales de su primer competición importante se deben tener analizados de cerca. Argentina y Paraguay jugarán amistos contra Venezuela y Perú respectivamente.

Selección Argentina

Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina, confirmó la alineación titular, pero no dio muchas pistas sobre el esquema. La vuelta de Lionel Messi es un aspecto importante a resaltar, el astro argentino duró 8 meses sin estar en una convocatoria de su combinado nacional. Sin duda alguna el cuadro albiceleste tendrá un plus extra en este proceso.



Scaloni no tuvo problemas en anunciar el once inicial formado el cual estará formado por:



Franco Armani; Gonzalo Montiel, Gabriel Mercado, Juan Foyth, Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Gonzalo "Pity" Martínez.



El técnico argentino replicó que no ve ningún problema en jugar con un esquema de tres centrales, debido a que la presencia de Montiel y Tagliafico le dan la salida necesaria para generar velocidad en el juego. Luego dejó ver que planea ubicar a Lautaro, Messi y 'Pity' en el frente de ataque lo que supondría una compañía nueva para el jugador de Barcelona.

Selección Paraguay

Paraguay dirigida por Eduardo Berizzo empezará este nuevo proceso en búsqueda de un equipo agresivo y competitivo que genere peligro y respeto de los rivales, y también mantener la fortaleza en la pelota quieta, lo que es un elemento característico del equipo.



"Deseo tener un equipo muy agresivo, muy implicado, con un plan de juego definido y que lo sostenga de principio a fin contra cualquiera", comentó el técnico en rueda de prensa.



El equipo paraguayo alineará de la siguiente forma: Roberto Junior Fernández;Bruno Valdez, Fabián Balbuena, Robert Rojas, Gustavo Gómez; Miguel Almirón, Óscar Romero, Robert Piris Da Motta, Christian Paredes, Matías Rojas; Derlis González, Ángel Romero.



Berizzo quiere empezar con el pie derecho, para eso llamó un grupo de jugadores importante para implementar la idea de juego que quiere transmitir y plasmar para sus jugadores. Los gemelos Romero, Gustavo Gómez y Robert Rojas serán parte vital en el planteamiento del la Selección de Paraguay.