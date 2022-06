¡Costa Rica y Suárez, al Mundial de Catar! Sufrida y feliz victoria

¡Costa Rica al Mundial de Catar! ¡Luis Fernando Suárez, a su tercera Copa Mundo! ¡Sí! Una victoria 1-0 contra Nueva Zelanda en la que no sobró fútbol pero sí hubo muchas, muchas ganas, acabó en una celebración centroamericana que en Colombia se siente como propia.

A los tres minutos ya sonreía Costa Rica, en su primer intento, primer remate en el inicio del juego: Campbell se animó a sorprender a una Nueva Zelanda medio novata y castigó de arranque: gol para alentar la ilusión y hacer reservas para volver el noviembre.



Y entonces, la virgen santísima en persona pareció bajar al campo: Nueva Zelanda atacaba con todas sus armas, presionaba por el empate con pases filtrados que enloquecían a la zaga y a Navas y celebraba Wood en un centro letal al que no llegó ninguna camiseta roja; celebró, se abrazó y de repente acudió el VAR en auxilio de los centroamericanos, pillando una falta en la jugada previa, una falta que el juez no dudó en sancionar. El alma volvía al cuerpo de Suárez y los suyos.



El lío es que no aprendía la lección Costa Rica, que seguía sufriendo con esos pases a espaldas de sus zagueros, que dejaban expuesto al portero del PSG y obligaban a refugiarse y limitarse a rechazar pelotas al centro del área, una táctica casi suicida pues el error podía llegar en cualquier momento.



Un 64 por ciento de posesión de los oceánicos es un buen resumen de lo que fue la primera etapa, que en el mejor momento terminó, para alivio de los ticos, quienes firmaron un inicio con 100 por ciento de efectividad (un remate al arco, un gol), mientras su oponente registró 9, tres directos al arco.



Y en ese descanso, la sabiduría del técnico Suárez: tres cambios de un soplo, con Ruiz, Martínez y Waston, y el resultado inmediato de recuperar la pelota, en consecuencia adelantar las líneas y, obviamente, empezar a defenderse unos metros más adelante.



Después Costa Rica entendió que el del sufrimiento y no hizo mucho por aumentar la ventaja, aunque ya era mucho sacar la cabeza después de asedio neozelandés de la primera etapa. Pero el tiempos e fue encima del que más insistía y entonces llegó el momento de Navas, la gran figura, el multicampeón de Champions, con toda su experiencia: a los 76 voló a la propia escuadra para evitar el empate y luego, a los 81, le cerró a Wood el camino a gol en un remate pleno, fuerte pero que encontró bien ubicado al portero. Y en los cuatro minutos de adición también salvó dos veces, a los manotazos, el cupo en Doha.



Se sufrió, claro. Quedó al sensación de que Nueva Zelanda mereció un poco más, también. No fue el mejor partido del mundo para los ticos, aunque de sobra sí fue mejor que ese Perú vs Australia sin opciones de gol. Pero es que lo que había en juego era un cupo al Mundial y eso validaba la pérdida de tiempo en los últimos minutos de un Navas que sabe que el reloj también puede ser un aliado en un partido único, de vida o muerte.

Al final, pura alegría de los costarricenses y de rebote de los colombianos, ilusionados con el que será el tercer mundial del técnico Luis Fernando Suárez.