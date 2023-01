Lo bueno, malo y lo feo de la segunda fecha del Sudamericano: balance

Terminó una nueva jornada del Sudamericano Sub-20 que se desarrolla en Colombia, más exactamente en Cali que es sede de la primera fase con sus dos estadios, Pascual Guerrero (Grupo A) y Palmaseca o Deportivo Cali (Grupo B). En la primera zona, Argentina tuvo su debut al igual que Uruguay en la otra zona, pero la albiceleste no pudo celebrar así como sí pudieron los charrúas con una vital victoria.



Brasil y Venezuela fueron espectadores esperando lo mejor para continuar con sus ambiciones. Los brasileños perdieron el liderato que consiguieron en la primera jornada, mientras que en el Grupo B, los venezolanos sintieron el descanso con resultados que poco o nada sirven para sus aspiraciones.

Colombia, de mal primer tiempo así como en el partido inaugural, logró recomponer el juego y en el complemento reaccionó de la mejor manera para quedarse con sus tres primeros puntos en el Sudamericano Sub-20. El cambio de cara le vino bien al combinado nacional y ante Perú revirtieron el marcador inicial que no fue como Héctor Cárdenas y sus dirigidos esperaban. Así las cosas, esto fue lo que más se destacó:



Lo bueno:



- Hay variantes en Colombia: para el segundo compromiso, Héctor Cárdenas alineó un equipo con muchas variantes. Juan José Mina, Juan Castilla, Miguel Monsalve, Óscar Cortés e Isaac Zuleta fueron inicialistas por encima de Édier Ocampo, Jhojan Torres, Alexis Castillo Manyoma, Juan David Fuentes y Ricardo Caraballo. Cinco cambios que dieron frutos, en especial con la libertad que tuvo Gustavo Puerta, capitán de la Selección Colombia que formó la sociedad con Cortés, quien anotó los dos goles para la remontada. Hay un buen grupo y hay grandes jugadores que le cambiaron la cara a lo mostrado contra Paraguay.



- Mejoró el promedio goleador: en la primera fecha del Sudamericano, los cuatro partidos tuvieron goles, pero no hubo mucha cantidad de anotaciones como se esperaba. El resultado más holgado fue de Brasil contra Perú (0-3). Ocho fueron los tantos convertidos en el debut del certamen y en esta segunda fecha, fueron diez los goles marcados también con una goleada de 3-0 entre Chile y Uruguay.



- No hubo empates: lo que ha demostrado el torneo hasta ahora es que hay mucha paridad, por lo menos en los resultados obtenidos. La primera fecha dejó dos empates a un tanto, pero en esta ocasión, solo hubo victorias. Cuatro triunfos y ninguna igualdad, además, como si fuera poco, en los ocho compromisos disputados hasta ahora, tampoco ha habido empates sin goles.



- No hay expulsiones: el juego limpio ha sido la tendencia en el comienzo de este Sudamericano Sub-20. Más allá de algunas amarillas, por ejemplo las dos de Daniel Pedrozo de Colombia que acumula y se perderá el partido contra Brasil en la tercera fecha, no ha habido entradas fuertes que puedan comprometer a las selecciones a perder jugadores por tarjetas rojas. Claro está, con VAR, en la primera fecha pudieron haber expulsado a Jhojan Torres que se salvó en un planchazo a un jugador paraguayo.

Lo malo:



- Un ridículo grande de Chile: los australes llegaron a este segundo partido después de empatar contra Ecuador, así recibieron al campeón actual del Sudamericano. Sin embargo, en la segunda salida enfrentaron a los debutantes Uruguay y las ideas y el físico de jugar un partido con un solo día de descanso, puesto que se trata de un intenso torneo con poco tiempo de por medio entre juego y juego para recuperarse les pesó. No hubo reacción positiva del entrenador Patricio Ormazábal, y cayeron con un fuerte 0-3 que puede dejarlos muy comprometidos.



- Colombia pierde pieza clave: tras la acumulación de tarjetas amarillas de Daniel Pedrozo, el defensor central colombiano no podrá estar contra Brasil, en lo que será un partido vital para las aspiraciones de Héctor Cárdenas y sus dirigidos. Quien pierda puede tener la clasificación en riesgo, más que todo porque los colombianos descansan en la tercera jornada, por lo cual, los brasileños pueden superarlos al igual que paraguayos en la clasificación.



Lo feo:



- El acompañamiento: en la primera fecha, los estadios de la ciudad de Cali no contaron con mucho apoyo en los distintos compromisos iniciales. Pero, no solo esto iba a ocurrir en los primeros ocho compromisos también se vio en los ocho que cerraron la segunda fecha. Un componente que sigue quedando a deber, ni siquiera en el Pascual Guerrero cuando la Selección Colombia tiene partido, las gradas del recinto deportivo tampoco se han llenado a su totalidad.



- Impactante lesión en Argentina: Facundo Buonanotte debutó entrando a los 60 minutos al campo de juego. Tenía una dura misión con el dorsal '10' en su espalda que no es para nada fácil en la selección de Argentina. Era, no solo su debut, sino el de la albiceleste que no terminó como esperaba Javier Mascherano. Una derrota 2-1 contra Paraguay que también sufrió Buonanotte en un choque con dos zagueros centrales y quedó mal librado cayendo de espaldas. El parte médico, tras realizarle una tomografía concluyó que sufrió traumatismo de columna cervical y cráneo. Afortunadamente, Mascherano dio un parte de tranquilidad con el joven de 18 años de edad.